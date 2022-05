Fernández Sagasti confesó el por qué siguen enfrentados Alberto y Cristina Fernández de Kirchner

La senadora nacional mendocina Anabel Fernández Sagasti habló este viernes sobre las crecientes tensiones al interior del Frente de Todos y las presiones del kirchnerismo hacia el ministro de Economía, Martín Guzmán. La referente de La Cámpora explicó por qué un grupo de senadores impulsó el proyecto de moratoria previsional sin el consenso del Ejecutivo.

Esta mañana, la dirigente mendocina junto a las autoridades de los bloques del Frente Nacional y Popular, José Mayans, y de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, además del senador Mariano Recalde, presentaron una propuesta para que las personas en edad de jubilarse, pero que no cuentan con los aportes suficientes, puedan cubrir esos años haciendo los pagos correspondientes a través de un plan.

En diálogo con Radio 10, Fernández Sagasti reveló los motivos por los que no consensuaron con el Ejecutivo esta iniciativa. “Nosotros estuvimos pidiendo números a la titular de Anses pero no es que hemos congeniado con ella, sino que es una decisión del interbloque presentar algo que está en los genes de nuestro frente. No creo que nadie se haya asombrado de que nosotros estemos pensando en la inclusión previsional”, sostuvo.

En este sentido, aseguró que “esto no es contra nadie, sino a favor de un montón de ciudadanos y ciudadanas que van a atener un problema de llegar a la edad jubilatoria y no van a tener de donde sostenerse”.

Remarcó que el alcance del proyecto “no desfinancia a la Anses” y que es “previsible”. “Yo como legisladora presento muchos proyectos por año. Los presento porque es mi idea y lo pongo a disposición de todo el Congreso. Esto del plan de pago previsional es intrínseco a nuestro gobierno, lo venimos diciendo desde que asumimos y los tiempos nos corren”, manifestó.

La senadora kirchnerista indicó que es necesario tomar una medida “urgente” ya que en julio de este año se vence la última ley del 2014 de moratoria jubilatoria y se avecina el inconveniente de que solo se podrán jubilar a partir de julio una de cada diez mujeres con edad jubilatoria y tres de cada diez varones.

Hizo hincapié en que “tiene casi nulo impacto fiscal” ya que calcularon que representa un 0,02% de impacto fiscal, frente a la posibilidad de que se jubilen con esta ley este año 500.000 personas.

Por otra parte, Fernández Sagasti reveló cuál es la discusión de fondo en la interna del oficialismo nacional. “El Frente de Todos representa los intereses de las mayorías y según parte del frente, en la cual me incluyo, pensamos que el crecimiento económico tiene que llegar más efectivamente a los bolsillos de los trabajadores, jubilados, monotributistas y comerciantes”, manifestó.

“Obviamente hay una discusión de sentido y de cómo agudizamos la inteligencia institucional, política y económica para que el crecimiento que tuvimos el año pasado llegue a los ciudadanos y ciudadanas, esa es la discusión de fondo. De ninguna manera es un tema de poder y de cargos. Si Cristina tuviera alguna de esas cuestiones jamás hubiera propuesto a otra persona de presidente.

La presidenta del PJ mendocino sostuvo que “esa es la discusión y esperemos saldarla rápidamente para tener efectos. No es una cuestión de nombres, si alguien pone me gusta en un tuit o retuitea algo, sino algo profundo que es cómo mejoramos esa distribución en los bolsillos de la gente”.