Guzmán asegura que el Gobierno "está construyendo las condiciones" para bajar la inflación mensual

En diálogo con la radio AM 750 Guzmán aseguró que el Gobierno está "construyendo las condiciones para que la tasa de inflación mensual siga bajando", al tiempo que anticipó que la inflación de mayo será menor a la de abril.



Según señaló el titular del Palacio de Hacienda la Argentina "transita una senda de recuperación económica muy fuerte con generación de empleo" y "está resolviendo problemas muy graves que eran fundamentales de hacerlo para que podamos seguir en esta senda y también para poder atacar el problema de la inflación".



Guzmán también destacó la "complejidad" de la coyuntura mundial con la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que defendió la necesidad de "hacer ciertas cosas que son las que estamos trabajando para atacar esa problemática".



"Por un lado hay un componente interno y otro de inercia, por la costumbre en el proceso inflacionario que la propia dinámica económica le da persistencia al fenómeno y eso es lo primero que tenemos que romper", aseguró el ministro.



A su juicio, para lograrlo lo "más importante es tener una política macro consistente, lo que quiere decir que lo que hacemos desde la política fiscal y monetaria tiene que ayudar al país a juntar reservas, dólares, porque cuando faltan hay mas inflación y no se puede sostener la recuperación", concluyó.



Con respecto a los incrementos tarifarios indicó que quienes pagan tarifa social de electricidad tendrán un aumento anual del "21 y algo por ciento" cuando el coeficiente de valuación salarial era del 40%, "por lo que hay una reducción del peso de las tarifas sobre los salarios".



Con respecto al segmento intermedio "que no paga tarifa social, pero consideramos que no tienen capacidad económica para hacer frente al costo pleno de la tarifa", la actualización del coeficiente arroja un 80% pero se implementará un incremento del 42,7% "por debajo de los salarios".



Por último añadió que "la segmentación se va a instrumentar mediante un decreto que determine que la autoridad de aplicación es la Secretaría de Energía" oficina que "va a determinar los criterios específicos de la segmentación".