Wado de Pedro se posiciona: ¿qué rol busca de cara a 2023?

El analista político de MDZ Radio, Paulino Rodrigues, se refirió al encuentro del peronismo que este fin de semana tuvo lugar en Mendoza, con Wado de Pedro como uno de los protagonistas. También adelantó los 4 ejes que serán claves, según su resolución, para definir el futuro político tanto del oficialismo como de la oposición.

Sobre el encuentro del peronismo en Mendoza, el politólogo se mostró sorprendido con Juan Manuel Urtubey, quien estuvo "hablando loas de Wado de Pedro, -dijo que es- un joven prominente, inteligentísimo, etc; en simultáneo a cuestionar duramente la gestión de Alberto Fernández".

Viendo ambas situaciones, "me da la impresión de que hay un Wado de Pedro procurando encontrar su espacio dentro del futuro peronismo, del que él imagina ser parte. Desconozco cuánto tiene para recorrer y cuánto hay detrás, pero evidentemente algo de la mano de Cristina Fernández de Kirchner hay".

A partir de esto, se le consultó entonces si el ministro del Interior estaría construyendo una candidatura de cara a 2023. Y el politólogo insistió: "No tengo claro cuánto hay. Creo que es uno de los que tiene aspiraciones, con la venia de Cristina Fernández de Kirchner, que no es poco. Lo que pasa es que es el ministro político por excelencia del presidente. Por cierto, esa es una de las cosas que Alberto Fernández aún no develó, como tantas otras, porque es un presidente que parece no estar dispuesto a batallar contra su vicepresidenta, solo marcar diferencias y no más que eso".

Mientras tanto, Alberto Fernández quiere pasar el 25 de mayo en la Antártida: "Vamos a ver si se concreta, si las condiciones climáticas lo permiten, etcétera. Será todo una foto política, sin dudas".

Semana clave

Luego, en el tramo final del mes de mayo, Paulino Rodrigues resaltó que hay 4 ejes que es necesario seguir de cerca:

"Si en Diputados se logran construir los consensos para que no quede paralizada la Cámara, alrededor de al menos 3 iniciativas que se supone que deberían tener planificación y consenso. Estas son, la Ley de Alquileres, hay que ver qué norma se alumbra tras los 3 dictámenes que se emitieron. La Boleta Única de Papel, si hay plafón para luego en el Senado, con algunos gobernadores peronistas, torcerle el brazo al oficialismo e imponerla para el año próximo. La tercera, no menor, es el compre nacional que apartaron a la industria de los laboratorios, el tema medicamentos, que había ahí muchas sospechas respecto a los actores que la impulsaban".

Esos 3 denominadores comunes, veremos mañana en las reuniones de comisiones, donde deberían alumbrarse los dictámenes para llegar al recinto cuánto antes. Dictámenes que van a determinar un poco el clima sobre cómo se desarrollará la actividad legislativa, en medio de una campaña que claramente se anticipó.

"Consejos de la Magistratura: si logramos desanudar lo que está trabado hace un año, porque en el medio hay 15 ternas, la creación de juzgados federales en Córdoba, el Conurbano y Santa Fe comprometidos, cómo se administra el presupuesto y en medio también, en ese Consejo de la Magistratura de 20 integrantes ya conformado de pleno, habrá que finalmente accionar sobre los jueces que tienen jury. Son más de 200, pero particularmente 2 casos emblemáticos (Federico) Villena y Walter Bento. Ahí veremos si Argentina, de una vez, puede construir consensos o si otra vez quedamos obturados en el debate y partidos".

"Finalmente, la Corte debe emitir el fallo sobre los fondos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuándo se va a definir? ¿Mañana, en la acordada de los martes, o el mes próximo? ¿Cómo será esa resolución, salomónica? ¿Le dará la derecha al Gobierno de la Ciudad y eso implicará presión adicional para las arcas del estado nacional? ¿o se la dará al Gobierno nacional e intentará abrir una vía de negociación?".

"Eso también es un aspecto que yo seguiría de cerca, más allá de la infinidad de datos económicos, de consumo, que se van a conocer, en el medio de la volatilidad mundial, la perspectiva de recesión en Estados Unidos en el próximo año y durante este 2022".

Volviendo al plano local, Paulino Rodrigues destacó que "el viernes la convención nacional radical -tal y como él había adelantado- va a alumbrar la presidencia de Gastón Manes, quien finalmente será un dato distintivo de cara al futuro, a propósito no sólo de ser el hermano de Facundo Manes, sino de la unidad construida con trabajoso esfuerzo con Martín Lousteau y compañía, de un radicalismo que irá por la discusión de la hegemonía dentro de la coalición opositora".