Rodolfo Suarez despejó fantasmas sobre una nueva controversia con la Nación

En medio del reciente viaje a Israel que realizó el gobernador Rodolfo Suarez junto a otros mandatarios provinciales y funcionarios nacionales surgió una polémica por un proyecto del Gobierno nacional para centralizar el manejo del agua en Argentina. Este domingo el mandatario mendocino aclaró que se trató de un “malentendido” y despejó los fantasmas sobre una nueva controversia con la Nación.

“Fue un malentendido”, expresó el gobernador durante la conferencia de prensa que brindó tras dar su discurso ante la Asamblea Legislativa. Se trató del primer contacto con los medios de comunicación de la provincia tras la la gira que realizó por el país del Medio Oriente la última semana.

Durante ese viaje trascendió que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, estaba trabajando en un borrador de un proyecto apuntado a centralizar la gestión del agua en la Nación, en lugar de las provincias. Desde el radicalismo mendocino no tardaron en salir a criticar con dureza la iniciativa y resaltaron que atenta contra el federalismo, además de ser inconstitucional.

“Hubo una conferencia de prensa de la que yo no participé y después los periodistas me vinieron a preguntar qué opinaba de lo que había dicho el ministro del Interior en cuanto a nacionalizar el manejo del agua. Obviamente dije que no había manera de que estuviera de acuerdo con eso porque en Argentina donde tenemos todos los climas y la situación hidrológica es absolutamente distinta en cada región”, explicó este domingo Suarez.

En este sentido, señaló que “resulta que no había dicho eso el ministro sino que el tema era que iba a hacer una contratación con la empresa nacional de aguas de Israel para hacer un estudio en toda la Argentina y después se llevarán los resultados a cada una de las provincias”.

El mandatario mendocino hizo hincapié en que Mendoza tiene su propia legislación en materia de gestión del recurso hídrico y que a nivel nacional también hay leyes que determinan como es el manejo del agua.

Por otro lado, hizo un balance sobre su visita a Israel y dijo que “me llamó la atención la cultura del agua, cómo la gente utiliza el agua y el entendimiento de que es un recurso escaso en el mundo”.

También destacó la tecnología aplicada al recurso del agua que tiene que ver con la reutilización y en ese sentido expresó que la provincia tiene una importante oportunidad ya que “hay muchos acuíferos en Mendoza no aptos para el riego pero hay agua que se puede tratar”.

“El próximo miércoles vamos a tener un Zoom con los directivos de la empresa nacional de agua de Israel con información que hemos enviado para ver si podemos llegar a una consultoría para ver si el plan que nosotros tenemos se puede llevar adelante a futuro”, adelantó el gobernador.