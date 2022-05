Fuerte cruce entre Martín Tetaz y el alfil de Javier Milei

El diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, criticó al diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, por la falta de capacidad legislativa del partido liberal. Asimismo, el diputado de Libertad Avanza, Ramiro Marra, salió al cruce contra Tetaz y defendió al líder del movimiento libertario. Tetaz previamente tuvo problemas con el economista Carlos Maslatón por la misma cuestión.

Tetaz encabezó la crítica a Milei aludiendo al debate de la Ley de Alquileres para remarcar la capacidad legislativa de Juntos por el Cambio. "Gracias al debate por la Ley de Alquileres muchos están descubriendo las limitaciones de no tener mayoría. Por eso hicimos toda la campaña remarcando la necesidad de llegar a 120 diputados y por eso Javier Milei no podrá hacer ninguna de las reformas que promete con solo 30 diputados", expresó el diputado.

El diputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz.

Marra citó un tuit pasado en el que Tetaz había prometido derogar la Ley de Alquileres e indicó la falta de compromiso: "¿Tener 120 diputados te permite mentirle a la gente también? Te recuerdo que la Ley de Alquileres viene de tu bloque, Martín. No todo es cantidad, también es calidad".

El legislador de Juntos por el Cambio contrarrestó a Marra diciéndole que no tenía poder en la Legislatura: "Ramiro querido; vos sabes muy bien como funciona un cuerpo colegiado. Con 120 hubiéramos tenido primera minoría; seteábamos agenda y estábamos mucho mas cerca del quorum. Con 30 están pintados, como vos en la legislatura".

El alfil de Milei respondió que "no es un tema de cantidad de votos, es de ideas". Luego, Marra agregó:" Estás poniendo una excusa para seguir votando con el kirchnerismo Te cuento que en la Legislatura tu espacio tiene mayoría y vota el 95% en acuerdo con los K. Nosotros estamos marcando agenda, ustedes votando con los k".

El diputado de Libertad Avanza Ramiro Marra.

Tetaz disparó: "En la legislatura mi espacio tiene mayoría e impone la agenda que quiere. Tu bloque no tiene peso y no podes cambiar ni el nombre de una plaza. Lo mismo les va a pasar en el Congreso. Espero que acompañen en nuestras reformas". En suma, el diputado de Juntos por el Cambio expresó:" Los privados no se fundieron por la cuarentena, sino por la doscientena, que impuso Alberto y que nosotros combatimos. En mi caso particular desde fines de abril y sin estar en la política".

Por último, Marra respondió: "Pero Martin, Horacio Rodríguez Larreta mandó a soldar la puerta de restaurante que abrió para trabajar durante la cuarentena ¿de qué combatir hablas? El líder de tu espacio y actual jefe de Gobierno fue igual de responsable que Kicillof y Alberto de nuestro encierro, basta de cubrirlo".