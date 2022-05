Jorge Macri ratificó la unidad de Juntos y apuntó contra los que "no quieren cambiar"

El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que “no tenemos que preocuparnos por la continuidad de Juntos porque lo que queda demostrado es que en los lugares que nos tocó gobernar, gobernamos, y no nos peleamos ni por los medios ni por espacios de poder”.

Quizás el más claro vocero que tiene hoy la oposición explicó que es cierto que existen tensiones en el espacio opositor, pero que las mismas tienen que ver con la nueva etapa que tiene por delante Juntos por el Cambio.

“Cuando llegamos al poder, en 2015, fue muy claro nuestro mensaje. Cambiemos. Y eso fue lo que votó y acompañó la gente. Luego esa unidad entre el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica se ratificó con Juntos por el Cambio”, explicó Macri, y amplió el concepto: “En 2021, teníamos que ratificar nuestro compromiso con la sociedad y reforzamos Juntos, pero hoy hay que ser claros en aquel primer compromiso en búsqueda del cambio estando Juntos”.

Estas apreciaciones del ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se conocieron justo el día en que el jefe de gobierno porteño se juntó con los gobernadores radicales de Corrientes, Jujuy y Mendoza, Gustavo Valdés, Gerardo Morales y Rodolfo Suárez.

“La reunión estaba programada con anterioridad”, dijo tajante uno de los voceros de la gestión capitalina. Sin bien su presencia en Corrientes formaba parte de en una de sus habituales recorridas por el interior, la foto con el resto de los gobernadores de Juntos por el Cambio de todo el país tuvo otro mensaje.

Es que durante toda la semana trascendieron algunos dichos y mensajes que habría expresado el ex presidente Mauricio Macri contra los radicales, en particular referidos a Morales, a quien le desconfía su relación con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.

La situación tuvo su punto más discutido en la legislatura bonaerense, donde los radicales y algunos diputados del PRO habían acordado modificar la ley previsional del Banco Provincia que había impulsado, hace cinco años, la gobernadora María Eugenia Vidal.

La hipótesis de aceptar esta nueva instancia, mucho más ventajosa para los trabajadores, que vuelven a tener el 82% móvil, fue ratificada por varios legisladores porque, según confiaron, el procurador general, Julio Conte Grand y la Suprema Corte bonaerense ya habían dicho que iban a dictaminar su inconstitucionalidad.

“Que se dejen de joder… Siempre ponen como excusa que la Justicia los iba a dejar en offside… Bueno, si está mal, que lo decida la Justicia, pero no nosotros. Pasó con la re re de los intendentes, que volvieron todo para atrás. Ahora con lo del Banco. Entonces, Cambiemos no existe, solo somos Juntos porque los radicales nos obligan siempre a acordar”, expresó Mauricio Macri, según reconstruyó MDZ de tres fuentes distintas que estuvieron esta semana y la anterior con el expresidente.

Acerca de estas discusiones entre el PRO y el radicalismo, Jorge Macri analizó que “hay veces que hay coincidencias y otras no. Habrá leyes en las que todos votaremos igual y otros no. Esto no hay que dramatizarlo”.

“Lo que no está en riesgo para nosotros es la unidad de Juntos. Tenemos claro hacia donde vamos y el rol que tenemos como dirigencia política en el país. Donde gobernamos, sabemos que gobernamos. En Jujuy, Mendoza, Corrientes, la Ciudad Autónoma, y más de media centena de intendencias, por lo menos, en la Provincia de Buenos Aires, no estamos poniendo en crisis el plan de acción ni de los gobernadores ni de los jefes comunales con discusiones estériles y de poder”, explicó el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Y sobre lo que piensa Mauricio Macri, su primo, aceptó que en “la charla que tuvimos el lunes expresó juntamente esto. Buscar un balance entre Juntos y Cambio, y quizás sea bueno que en donde uno tenga diferencias, se siga privilegiando el cambio. Pero acá, en nuestro espacio, no hay un avión en picada donde el piloto y el copiloto se pelean por el destino del viaje y nadie corrige nada. Acá, los que gobernamos, gobernamos, y no hay dudas en ningún lugar en los que somos gobierno”, reiteró.