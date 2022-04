La tajante decisión de un funcionario del Gobierno sobre los planes sociales

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, cargó contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que éste manifestara su descontento acerca de la entrega de planes sociales, luego del acampe masivo realizado en el microcentro porteño. Para Zabaleta, es necesario "vincular planes con empleo" y que "el camino no es amenazar”.

"Por supuesto que le vamos a pedir al Gobierno nacional que corte los planes sociales. Lo dice la ley: no cumplen con las condiciones. Los chicos que estaban acá no estaban en la escuela. Que hagan cumplir la ley. En vez de que el Estado maneje los planes, los manejan organizaciones que los extorsionan. Ponen a los chicos como escudo para que no los desalojen y los chicos tiene que estar en la escuela, no acampando", sostuvo Larreta este martes por la mañana.

Es por ello que Zabaleta salió al cruce y dijo: “Hay que dejar de apretar a los argentinos y lo vuelvo a decir: no hay que cortar las calles. Tampoco el camino es amenazar con sacar una asistencia a quien lo necesita. Estamos reorientando la inversión social hacia la producción y el trabajo, vinculando planes con empleo registrado. Toda nuestra política pública está en ese sentido”.

En tanto, adelantó que se reunirá con Unidad Piquetera con el fin de “avanzar en este camino que ya estamos transitando con otras organizaciones sociales, iglesias, municipios y gobernaciones. Tomamos una decisión: salir de la crisis que nos dejó la pandemia sanitaria y el gobierno de Mauricio Macri con la mayor tranquilidad posible y abrazando a los más necesitados, pero también a los comerciantes, a las pymes y a las industrias, que pueden trabajar y producir con la inversión social que se vuelca en la economía”.