Usurpación de tierras: Gerardo Morales denunció a funcionarios nacionales

Gerardo Morales denunció penalmente a funcionarios nacionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca por la usurpación de tierras privadas en Jujuy. "Esto viola los principios constitucionales de la propiedad privada y no lo vamos a permitir", advirtió el gobernador y presidente del Comité Nacional de la UCR durante una conferencia de prensa con la presencia de MDZ en la Ciudad de Buenos Aires.

Los funcionarios denunciados penalmente son Miguel Ángel Gómez, secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y dirigente del Frente Agrario del Movimiento Evita; María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la misma cartera; y Cecilia Iriarte, intendenta del “Parque Nacional Calilegua” de la Administración de Parques Nacionales. "Hubo una entrega de 23 mil hectáreas a 65 campesinos integradas por tierras que pertenecen a privados y una parte a una reserva provincial, propiedad del Estado provincial, la reserva de Las Lancitas".

En la conferencia de prensa, Morales volvió a rechazar la incorporación de Javier Milei a Juntos por el Cambio y se explayó sobre su relación con Mauricio Macri. "En la década del 90 rechazamos la concepción neoliberal y la reivindicación de la década menemista. Sirve más mirar para adelante. Con Mauricio tenemos visiones diferentes pero queremos el bien para el

país. No estoy enojado con él, me parece bien que sea candidato, no lo voy a votar, vamos a tener un candidato radical", comentó Morales. "Me quieren decir con quien puedo dialogar y con quien no. Mi papá y mi mamá me enseñaron de chiquito a

elegir mis propios amigos", agregó en relación a su vínculo con Sergio Massa.



El precandidato a presidente de la UCR pidió que en Juntos haya una "discusión para adentro" y ratificó que "no vamos a romper Juntos vamos a consolidarlo sin ser furgón de cola". El mandatario de Jujuy volvió a desmentir un acuerdo secreto con Massa para modificar el Consejo de la Magistratura: "Cualquiera que me quiera involucrar en avalar una trampa se equivoca, me causa gracia y bronca que me digan que soy kirchnerista. Hay que luchar contra la grieta. Le decimo no a la manipulación de la justicia y del Consejo de la Magistratura. Queremos un Consejo integrado por 20 miembros y presidencia de la Corte. La designación de Reyes no es moneda de cambio. Así como también le corresponde su lugar a Luis Juez y esperamos que la Corte lo resuelva".