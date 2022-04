Internas de Juntos por el Cambio: el radicalismo marcó la cancha en La Plata

Los máximos referentes del radicalismo se reunieron en la sede partidaria del Comité Provincia de Buenos Aires, con el pretexto de la inauguración del quincho del coqueto edificio, para empezar a delinear las estrategias de campaña frente a sus socios políticos de Juntos por el Cambio, con la mirada puesta en la sucesión presidencial y en la recuperación de la provincia de Buenos Aires. El dueño de casa, Maximiliano Abad, fue el anfitrión que le dio la bienvenida a los dirigentes que desembarcaron en la ciudad de las diagonales.

Entre los presentes se encontraban los tres presidenciables del radicalismo: el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien ratificó sus intenciones de pelear por el sillón de Rivadavia; el senador nacional y exgobernador mendocino Alfredo Cornejo, quien abogó por la unión y el fortalecimiento de Juntos por el Cambio; y el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Facundo Manes; quien descartó un plan B para competir por la gobernación bonaerense.

Los otros asistentes al encuentro fueron: el gobernador correntino Gustavo Valdés; los presidentes de los bloques radicales en el Congreso Nacional; el diputado Mario Negri quien llego acompañado de la diputada Roxana Reyes (postulante del radicalismo al Consejo de la Magistratura); y el senador Luis Naidenoff acompañado por el diputado Julio Cobos. Estos últimos le exigieron a Cristina Kirchner y a Sergio Massa que designen a los representantes por la segunda minoría al Consejo de la Magistratura y no descartaron que les tome juramento el presidente del Máximo Tribunal y presidente del organismo Horacio Rosatti. También dijeron presente la senadora nacional y vicepresidenta del Senado Carolina Losada y los históricos dirigentes Ernesto Sanz y Daniel Salvador.

El primero en llegar al encuentro fue el cordobés Mario Negri, titular del bloque de diputados nacionales de la UCR, quien le dijo a MDZ que el lunes la Corte Suprema puso las cosas en orden: “Obviamente lo que hay que hacer, como en los países serios, es hacerle caso a la Justicia y no cometer papelones". Y agregó: “La Corte le ha pedido el juicio político al juez Federal de Paraná Daniel Alonso. Desconocer el fallo del Máximo Tribunal es una torpeza que nunca se ha visto. Mejor dicho una complicidad que nunca se ha visto. Lo que tienen que hacer Cristina Kirchner y Sergio Massa es cumplir con la Constitución y si hoy no cumplen con el fallo de la Corte iremos a la Justicia y serán plausibles de la comisión de algún delito. Quieren empantanar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, no toleran no manejar la Justicia y no lo van a hacer esta vez”.

Por su parte, el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés afirmó que están en contra de la creación de nuevos impuestos: “Muchas declaraciones son más para adentro del Gobierno, para arrebatarse de un bando a otro las banderas que quieren tener, cuando en realidad tenemos que salir a construir una Argentina nueva, una Argentina seria”. Añadió: “El próximo Gobierno será de Juntos por el Cambio, no importa de qué partido sea. Nosotros desde el radicalismo queremos ser una alternativa y encabezar una de las fórmulas. Tenemos que construir la alternativa del futuro, pensando en la producción, en cómo se puede aliviar de impuestos a todo el sector productivo, con un Estado racional. No hay recetas mágicas, nada se cambia de un día para el otro, son años de esfuerzo, años de trabajo y años de compromiso. Sin garantías jurídicas no hay crecimiento, por eso tenemos que apostar a una Justicia independiente del Poder Ejecutivo”.

A su turno, el titular del bloque de senadores radicales, Luis Naidenoff, se refirió a la grave situación institucional que generó el kirchnerismo al negarse a designar a los representantes por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura: “En un país serio se debe respetar el fallo de la Corte. La discusión de fondo tiene que ver con una discusión de poder, de cómo interpreta el kirchnerismo su relación de poder con los otros poderes del Estado. La disputa de poder tiene que ver con si a la Justicia la maneja la política como lo interpreta el kirchnerismo o si recuperamos la esencia de la reforma del '94, con un organismo que represente el equilibrio, donde la política no incida en las decisiones finales de la Justicia”.

Naidenoff agregó: “No hay que confundirse, esto no es una discusión técnica, no es una discusión jurídica, no es una discusión de derecho, es una discusión política. O se frena la vocación hegemónica que siempre demostró el kirchnerismo o de alguna manera se llevan puestos a los parámetros republicanos. Esa es la esencia del debate”. No descartó que se denuncie penalmente a Sergio Massa y a Cristina Kirchner por incumplir con el fallo de la Corte y aclaró: “El presidente del Consejo de la Magistratura puede y debe, una vez que los bloques eleven la nueva composición, tomarle juramento a los nuevos integrantes. Es un trámite administrativo”.

En cuanto a la posibilidad de sumar a Milei y a los libertarios a Juntos por el Cambio, el diputado y exgobernador de Mendoza, Julio Cobos, dijo: “Nosotros no vemos factible la incorporación de Milei, ni Milei mismo lo ve factible, porque criticó a la UCR, así que yo creo que a esa posibilidad hay que descartarla”.

La senadora nacional Carolina Losada, por cuestiones de agenda, fue la ultima en llegar al asado radical. Esto obligó a los parrilleros a correr las brasas para que no se pasen los miles de pesos en carne y achuras que habían tirado sobre los fierros calientes de las parrillas del quincho radical.

La vicepresidenta del senado se detuvo unos minutos a hablar con la prensa antes de la foto de familia y de que el mozo se acerque a los dirigentes para decir el famoso latiguillo: “la mesa está servida”. Losada, al ser consultada sobre si se ve como compañera de fórmula de algún candidato, contestó: “La realidad es que yo hoy quiero ser la mejor senadora que pueda ser. Estoy trabajando muy duro por hacer lo mejor como senadora nacional. Lo importante es eso, que me concentre en ser una buena senadora y después estaré en donde me necesite Juntos por el Cambio. En el lugar que sea, en la provincia, en la Nación, o donde fuera”.

La palabra de los presidenciables

MDZ habló, en la previa del asado radical de La Plata, con los tres autoproclamados candidatos a presidente por el centenario partido.

En primer turno hablamos con Facundo Manes. El diputado por la provincia de Buenos Aires descartó que exista un plan B que lo lleve a competir por la gobernación bonaerense: “No voy a ser candidato por la provincia de Buenos Aires”.

El neurocirujano agregó: “La sociedad argentina necesita entender que hay un nuevo clima de época. La pandemia, más un país en decadencia desde hace décadas, nos invita a todos a pensar un nuevo país. Es hora de entender que el mundo cambio, el país también va a cambiar, va a ser diferente, y hay que convocar a una nueva mayoría desde el centro. Este año, más que pensar en candidaturas, hay que recorrer el país y explicarle a la sociedad que hoy tenemos que reconstruir la Argentina hacia la modernidad del siglo XXI y convocarlos para que nos acompañen”.

Por su parte, el senador nacional y exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, afirmó que es una prioridad y condición sine qua non mantener la unidad de Juntos por el Cambio a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. "Que esa unidad no sea para un triunfo electoral, debe ser condición suficiente para construir un programa de gobierno que dé certidumbre, ante un gobierno que no da certidumbre. Con vistas al 2023, el objetivo es darle certidumbre a la Argentina en materia económica. Mostrar el rumbo es el gran desafío que tenemos desde Juntos por el Cambio”.

Asimismo, Cornejo sostuvo que no es el momento de hablar de candidaturas y añadió: “Estamos ante un año con estanflación, que es estancamiento con inflación alta, que hace que se vaya acrecentando el mal humor de la sociedad. Y si estamos desenfocados, si estamos más pendientes de las carreras políticas de los políticos y no de los programas de gobierno puede verse mal. Con candidaturas fuera de contexto”.

Sobre Javier Milei, el exgobernador mendocino dijo:” Juntos por el Cambio no puede negarse a su ampliación, pero ampliar no es necesariamente sumar partidos nuevos. Ampliar podría ser traer dirigentes nuevos o dirigentes que están afuera de Juntos por el Cambio. El claro ejemplo de ampliar se dio en el 2021 cuando se sumaron figuras periféricas como fue el caso de Facundo Manes o de Carolina Losada. El caso de Milei no es nuevo, es la expresión del voto bronca que canaliza gran parte del electorado, son personajes que se presentan como el antisistema, el anti establishment; pero no deja de ser un voto bronca con algunas ideas liberales. Son fenómenos que vienen pasando en todo el mundo”.

Por último, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, el tercer candidato radical autoproclamado a ocupar el sillón de Rivadavia, sostuvo que le propuso a la mesa nacional de Juntos por el Cambio poner en marcha una agenda más proactiva, con mesas sectoriales a nivel nacional que abarquen todas las áreas de la sociedad. Y agregó: "Obviamente vamos a fortalecer Juntos por el Cambio desde una perspectiva de mejor posicionamiento del radicalismo y aportando de la mejor manera. Espero que a fin de año podamos tener el plan de gobierno que el país necesita”.

Gerardo Morales ratificó su decisión y voluntad de ser candidato a presidente, y remarcó: “Lo más importante es que Juntos por el Cambio esté en la calle, son más importantes las cuestiones que estamos analizando ahora que tienen que ver con la situación del pueblo argentino y hay que enfocarse ahí”.

Sobre Javier Milei, el gobernador jujeño dijo que él no está de acuerdo con la incorporación del economista a la mayor alianza opositora y agregó: “Miremos lo que pasa hoy en el Frente de Todos, llegaron amontonados y ahora lo paga la gente. Y llegar amontonado al gobierno en el 2023 si el pueblo nos vota, yo creo que no es lo ideal”.

Vale agregar, como dato anecdótico, que el quincho del coqueto edificio no pudo ser usado por los comensales. Un problema de tiraje complico la inauguración del salón. En pocas palabras, se llenó de humo - ¿habrán tenido algo que ver los dirigentes que denunciaron proscripción porque no fueron invitados? - por lo que los referentes radicales tuvieron que trasladarse a la sala de conferencias, donde pudieron degustar las exquisiteces y dar rienda suelta a la rosca política.