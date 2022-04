La inapropiada chicana de Eduardo Feinmann a Ofelia Fernández

El periodista Eduardo Feinmann protagonizó un momento incómodo esta mañana cuando chicaneó a la legisladora porteña Ofelia Fernández mientras daba su opinión sobre las internas en el Frente de Todos.

"La cosa está muy complicada, eso es algo que no puedo esquivar. Hay un problema de gran parálisis y falta de creatividad en la iniciativa, en términos de que hay grandes problemas pero en general se está más que nada intentando contener los existentes y que en un punto también son inabarcables. Estamos perdiendo la capacidad de pragmatismo de resolver problemas concretos y cotidianos", explicó Ofelia Fernández sobre el gobierno nacional en el programa que conduce Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

Cuando el conductor le preguntó si estaba del lado de Alberto Fernández o Cristina Fernández de Kirchner, la legisladora K primero intentó esquivar el punto, pero luego se sinceró: "Tengo más afinidad con la sensibilidad de Cristina o Máximo (Kirchner) que considero que quieren hacer más o buscan cambios más profundos. Sobre todo, en términos de filosofía de transformación, entre consenso y conflicto, creo más en el conflicto. Me parece una filosofía más honesta".

Mientras Ofelia Fernández criticaba a Horacio Rodríguez Larreta por convocar al diálogo, Eduardo Feinmann la interrumpió con una supuesta pregunta que en realidad sonó a chicana: "A vos te gusta que se peleen más, así, a muerte, como se están peleando Alberto y Cristina. Eso es mejor que el consenso".

"No digo que hay un conflicto entre Alberto (Fernández) y Cristina, sino que para gobiernos como el nuestro, la filosofía y procesos de transformación tiene que ser más conflictivo y más confrontativo porque, en general, nuestras propuestas generan resistencia", respondió Ofelia Fernández sin inmutarse por el comentario del conductor.

Acto seguido, la legisladora kirchnerista continuó desarrollando su visión sobre la interna oficialista: "Creo que hoy no estamos perdiendo peleas, no las estamos dando muchas de ellas, tal vez por estar peleando mucho adentro. Y eso me parece preocupante sobre todo porque para la gente profundiza el malestar que hay, no genera confianza en el momento que están viviendo, en las dificultades que están atravesando".

"Lo mejor es poder salir de la dicotomía personalista y pasar a la discusión programática", concluyó.