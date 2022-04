Un dirigente piquetero aseguró que la desocupación es "muy poquita"

El dirigente del Movimiento Evita y secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo, Emilio Pérsico, aseguró que la desocupación en la Argentina "es muy poquita" y resaltó que desde el Gobierno rechazan los cortes totales de calles como forma de protesta y reclamo. "Nosotros no aprobamos que el corte sea total, porque eso dificulta a otros trabajadores", sostuvo el funcionario.

El dirigente del Movimiento Evita puso en duda las expresiones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien le pidió al gobierno nacional que le quite los planes sociales a los que cortan calles. "Nunca va a hacer eso. Yo sé que ni lo piensa", sostuvo Pérsico.

"Durante el gobierno anterior (de Mauricio Macri) hubo acampes y no le sacaron los planes sociales a nadie. El gobierno anterior duplicó el 100% los planes sociales. Son dichos para la tribuna, para la política, porque se siente corrido por derecha", apuntó Pérsico.

Respecto de los piquetes, el dirigente social aseguró: "Nosotros no aprobamos que sea un corte total, porque eso dificulta a otros trabajadores. Hay que buscar otras formas de expresar la protesta, para que tratemos de hacer el menor daño a otro trabajadores. Hay que buscarle la vuelta para esto".

"Nadie puede tener un plan social si no entra en las categorías de plan social, porque automáticamente se les cae. La información se cruza todos los meses. Si un compañero se compra una 'motito', se le cae el plan social", explicó Pérsico.

En ese marco, Pérsico afirmó que "el conflicto social no se resuelve ni con represión ni con sanciones, sino con diálogo y resolviendo los problemas".

Por otro lado, afirmó que "la Argentina tiene una desocupación casi del 7%, muy poquita", y precisó que "la política social representa más de la mitad del gasto del Estado".

"La Argentina hoy tiene una desocupación casi del 7%, muy poquita desocupación. El 4% es el giro natural del mercado de trabajo, y el 3% en realidad son compañeros que están buscando trabajo", resaltó Pérsico quien dijo que "es muy poquita la gente que está activamente buscando trabajo. Después existe una desocupación pasiva de otros 2 millones de compañeros".

Según indicó Pérsico, "la Argentina ha ido aumentando la ayuda directa a las personas, desde la AUH hasta la jubilación universal", motivo por el que actualmente "la política social representa más de la mitad del gasto del Estado".

"La política de subsidios se puede entender como transitoria, pero no es la solución de la pobreza. La solución es el trabajo", argumentó el dirigente del Movimiento Evita en diálogo con radio Rivadavia..

Por último, se refirió a su relación con el ex presidente Mauricio Macri. "Ni en pedo es mi enemigo. Ahora si es por la política, el proyecto de Macri es viejísimo, no tiene gollete", aseguró

"No sé qué alternativa hay dentro de su espacio, hay sectores más productivistas. Pero no podemos con nuestras internas, no voy a arreglar la de ellos", concluyó.