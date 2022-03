FMI: "Entra mañana", la frase que repite el Gobierno hace una semana

“Entra mañana”, la frase de los voceros oficiales sobre el envío del memorándum de entendimiento con el FMI se viene escuchando desde hace una semana. Hoy, según alega el Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso le sumó un nueva escala de tensión (a último momento) a la negociación y posterior ratificación del acuerdo con el FMI.

A esta hora el texto del memorándum de entendimiento aun no viajó desde la Casa Rosada a la Cámara de Diputados por culpa de ajustes de último momento en el texto, la traducción al inglés que debe realizarse de planillas y anexos y la coordinación con la sede del Fondo en Washington para el anuncio conjunto del acuerdo.

En el Ministerio de Economía aseguraban hace minutos que ninguno de los puntos esenciales que ayer se anunciaron como cerrados iba a sufrir modificaciones. Y por lo bajo culparon a esta última demora (otra mas tras una semana de versiones cruzadas) a la impaciencia de Sergio Massa que mantiene reunidos desde las 12 a los presidentes de los bloques que tienen representación en la Comisión de Presupuesto y Hacienda cuando aún el Poder Ejecutivo no ha informado la hora definitiva en la que el memorándum sería girado al Congreso.

Massa incluso anunció que por la tarde el texto del proyecto sería girado a todos los presidentes de bancada para comenzar el análisis. Protesta válida o no hacia el Congreso, la realidad es que el memorándum de entendimiento final viene demorado con idas y vueltas que levantaron sospechas desde hace tiempo.

En Economía juran que por estas horas el trabajo se centra en la redacción final y el cumplimiento de los protocolos que exige el FMI. Pero queda claro la falta de coordinación que el oficialismo viene manteniendo sobre este tema.

Economía llegó a dar el OK para que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, anunciara cómo se implementará la suba de tarifas que para algunos tramos de usuarios será superior a lo anunciado. Esos incrementos van desde pagar la tarifa plena para quienes ya no tendrán subsidios, de 40% del Coeficiente de Variación Salarial (aumento real de 21,45%) para quienes tienen tarifa social y de 80% sobre el CVS para quienes no la tienen.