La jugada a dos bandas que prepara el campo contra el Gobierno

Luego de que el Gobierno oficializara la suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja de 31 a 33% a través de un decreto, la Mesa de Enlace se encuentra analizando sus próximos movimientos mientras siguen de cerca lo que sucede en las asambleas de productores que se está llevando a cabo en el interior del país y se contactan con los distintos bloques en el Congreso para plantear sus reclamos.

Desde comienzos de la semana pasada, en el interior del país se vienen sucediendo distintas asambleas apenas el Gobierno cerró los registros para exportar harina y aceite de soja que luego derivó en el incremento de las retenciones formalizado hoy en el Boletín Oficial.

Ya se registraron encuentros de productores en el cruce de la AO12 y la ruta 34, a 40 kilómetros de Rosario, en Altos Fierros y en Sinsacate (Córdoba) y también en la localidad bonaerense de San Pedro, entre otros lugares. Se aguardan más concentraciones en los próximos días.

Según consigna La Nación, en esas reuniones los productores proponen desde marchar a Buenos Aires hasta realizar un cese de comercialización de granos y hacienda. Si bien esas medidas por ahora no tienen fecha, va creciendo la adhesión a ese tipo de propuestas. Se aguarda que cuando finalicen los encuentros luego se eleven las propuestas a la Mesa de Enlace para su consideración.

En esta última agrupación, que integran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) no hay una única postura sobre un cese de comercialización. Algunos dirigentes no lo creen del todo conveniente y otros creen que es una alternativa válida.

El otro foco de la Mesa de Enlace está puesto en el Congreso de la Nación. Hay gestiones de los ruralistas para ser recibidos por los distintos bloques con la mayor cantidad de diputados posible. Luego de que no se aprobara el presupuesto 2022, en el sector insisten que ya no hay facultades delegadas del Congreso al Gobierno y que este nada tiene que hacer con los derechos de exportación. Incluso sostienen que no hay marco legal para un nuevo incremento.

Varias empresas agroexportadoras ya estarían contemplando la posibilidad de judicializar el incremento de retenciones dispuesto por el Gobierno.