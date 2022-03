Fuerte cruce entre María Eugenia Vidal y José Luis Espert por el acuerdo con el FMI

El diputado nacional por el frente Avanza Libertad José Luis Espert y la diputada nacional por Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal mantuvieron un fuerte intercambio de opiniones por lo ocurrido en la sesión en la que se votó el acuerdo del Gobierno con el FMI.

Todo comenzó cuando Espert compartió las declaraciones de Vidal en las que afirmaba que el acuerdo "es una bomba de tiempo". "¿Para qué lo votaron entonces?", ironizó Espert recordando que Juntos por el Cambio votó a favor del acuerdo en la sesión de la semana pasada.

La ex gobernadora bonaerense recogió el guante y salió a contestarle a Espert en su cuenta de Twitter. "No votamos el acuerdo. Ni lo votaríamos bajo las condiciones actuales. Votamos el crédito que evita el default, porque ya conocemos sus efectos aún más catastróficos. No hay nada menos liberal que votar a favor de llevar al país al default y no honrar las deudas", fue la dura respuesta de Vidal.

Espert, por su parte, redobló la apuesta y aseguró: "No hay préstamo del FMI SIN programa con el FMI. Son las DOS caras de la misma moneda. Votar el préstamo fue votar el programa que ya era oficial y público desde el 3-3".

"Lo conocían. Tengan vergüenza y defiéndanlo. No nieguen que votaron ese programa (contra la gente) con el FMI", agregó el diputado liberal, quien luego se cruzó con el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López.

"Perverso es no tener bolas y oponerse a un plan que es pésimo para el pueblo al que servimos. Se rechazaba la ley, se pagaba con reservas (las recuperabas del FMI después de acordar) evitando un default. Funcionales a los K son los que votan sus leyes. No los que las rechazamos", lo cruzó Espert tras ser acusado de "ser funcional a Cristina Kirchner".