El Gobierno insiste con que tiene los votos para aprobar el acuerdo con el FMI

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, aseguró hoy "no tener dudas" de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será aprobado por el Congreso, y consideró que el Gobierno nacional logró "el mejor" entendimiento "posible" con el organismo de crédito internacional.



"No me caben dudas de que el acuerdo con el FMI se aprobará en el Congreso. Más allá de que no hay nada que festejar, se consiguió el mejor acuerdo posible. Los legisladores del FdT han estado conversando sobre el tema, se expusieron matices pero ya hay coincidencia de la importancia que tiene la aprobación de este acuerdo", señaló Filmus.

El funcionario recordó que el Gobierno (del expresidente Mauricio) Macri "dejó una hipoteca por generaciones en la Argentina", y ahora el Gobierno de Alberto Fernández debe solucionar el tema de la deuda con el FMI.



Filmus destacó la figura del nuevo titular del bloque del FdT en la cámara Baja, el diputado nacional santafesino Germán Martínez, quien asumió en reemplazo de Máximo Kirchner, y recordó que pertenece a la Corriente Nacional de la Militancia, el espacio que el titular de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación comparte con dirigentes como el exministro de Defensa, Agustín Rossi, y la legisladora María Cristina Rodríguez, entre otros.



"Germán (Martínez) tiene una gran capacidad de interlocución y podrá articular con los sectores que vienen del peronismo y aquellos que se adhirieron al movimiento en los últimos años. Milita conmigo desde hace años en la Corriente Nacional de la Militancia, que es un espacio creado a instancias de Néstor Kirchner, y que se conformó con los actores más progresistas y transformadores del peronismo", subrayó.