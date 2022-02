Con la testimonial de Aníbal Fernández, continúa el juicio de obra pública

En el marco del juicio que se le sigue a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de su Gabinete cuando ella ocupaba el cargo de presidenta, por el presunto direccionamiento de obra pública en favor de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, continúan las audiencias testimoniales con la presencia del ministro Aníbal Fernández.

Ayer fue el turno del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien ocupó el cargo de jefe de Gabinete en el período 2013/2015. En su exposición de tres horas se refirió a la función que ocupó tras hablar brevemente sobre su currículum. Refirió también a cómo se elabora un presupuesto, las partidas, la secretaria de evaluación entre otros temas que hacen a la ejecución del mismo.

Al ser consultado por el abogado Carlos Beraldi defensor de Fernández de Kirchner, sobre si tenía conocimiento que se asignara a la provincia de Santa Cruz un monto para hacer inversión en obras viales que fuera desproporcionado aseguró que “la provincia podía disponer conforme al plan de infraestructura y que no advierte parcialidad manifiesta que no sea otra que el plan estratégico territorial”.

Así también fue consultado sobre las decisiones administrativas que realizó como jefe de Gabinete y en relación a ello se le preguntó si recibió indicaciones directa o indirectamente de Cristina Fernández de Kirchner para que se incluyeran obras. A lo que respondió que “nunca recibió instrucciones de la presidenta y que de cuatro DNU firmados, solo uno ampliaba el presupuesto para el Ministerio de planificación en el 2014. Y reiteró que todas las decisiones administrativas que aplicó en todos los casos fue sin la injerencia de la presidenta de la República”.

Capitanich se refirió a lo que se conoce como el artículo de la felicidad en el Congreso que tiene que ver con que cada diputado pide la inclusión de obras para su provincia y el Poder Ejecutivo puede generar condiciones para que cada obra sea incluida en el anexo que puede ser modificado, manifestó.

Consultado por si conoció a Lázaro Báez respondió que si. Que lo conoció “en una reunión en la Casa de Gobierno de Chaco en 2008 a solicitud del empresario donde le explicó sobre su trabajo y le manifestó su interés por participar en licitaciones”.

En relación a si hubo denuncias respecto a corrupción en obra pública dijo que “operaciones de prensa hubo siempre pero que desconocía si hubo denuncias”.

La semana pasada abrieron la ronda de testimoniales Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica de Cristina Kirchner y actual procurador del Tesoro de la Nación, y Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete. Zannini en su exposición hizo una defensa de Cristina y no ahorró en críticas al manifestar que el proceso “ha sido un ejemplo de la tentativa de utilizar el cronograma de audiencias y de la causa en sí como un instrumento electoral. De instalar la idea de que el peronismo hace pero roba. Se empezó por la judicialización de la política y hoy se quiere terminar con la criminalización de la política y en particular de la obra publica”

Tras la testimonial de Aníbal Fernández se espera que el 15 de febrero el presidente de la Nación, Alberto Fernández se presente en los tribunales de Retiro, tal como adelantó y el 21 de febrero el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa hará su declaración por videoconferencia.