La puja interna del PP por pactar con Vox es un espejo donde puede mirarse Juntos por el Cambio

La pelea interna explotó entre los principales dirigentes del Partido Popular sobre la conveniencia o no de negociar con Vox luego de las elecciones en Castilla y León. El ganador de la contienda del domingo, Alfonso Fernández Mañueco, no tiene la mayoría para formar Gobierno regional y se abre una puja entre el presidente del PP, Pablo Casado, quien se opone a un acuerdo con el partido que está aún más a la derecha, mientras que la jefa de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso considera que esa alianza es inevitable.

Resulta realmente notable el paralelismo que se percibe, salvando las idiosincrasias locales, que existe entre el escenario político español y el argentino. Luego de su contundente triunfo en Madrid bajo el lema “comunismo o libertad”, Ayuso se ha transformado en la líder de “los halcones” del PP contra la moderación que viene exhibiendo Casado sobre todo en términos de acercarse a Vox, la nueva revelación política de España que tiene excelentes vínculos con los libertarios de Javier Milei.

“Patricia Bullrich está ocupando el rol de Ayuso dentro de Juntos por el Cambio por su buena empatía con la gente y su coqueteo con Milei, quien a su vez es resistido por Horacio Rodríguez Larreta y gran parte del radicalismo, ellos juegan como Casado”, describe a MDZ un allegado a Mauricio Macri. “Quieren ampliar Juntos hacia otros sectores peronistas que no mueven el amperímetro, pero el que realmente tiene votos es Milei”, sostiene un “halcón” del PRO.

“Espero que sepamos buscar con otros partidos lo que nos une, y que no nos importe lo que opine la izquierda”, sostuvo ayer Ayuso en defensa del acuerdo con Santiago Abascal, el líder de Vox. “El PP es el centroderecha español, no hay otro. El PP es la alternativa a los populismos y a los radicalismos de izquierda y de derecha, no hay otra”, fue la respuesta de Casado exhibiendo sus pruritos frente a cualquier negociación con Vox. Diferentes estrategias para confrontar con el PSOE del primer ministro Pedro Sánchez, quien en la comparación con el escenario local sería Alberto Fernández.

Paradójicamente, el presidente argentino ha logrado muchas coincidencias y una excelente relación con su colega Sánchez, ambos desgastados por políticas erráticas y coqueteando permanentemente con el populismo. Mientras que Abascal ha mostrado su apoyo a Milei en las últimas elecciones y uno de los dirigentes más influyentes de Vox, como Javier Ortega Smith, de madre argentina, es íntimo amigo de la diputada de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel.