La virulenta indirecta de Javier Milei a Horacio Rodríguez Larreta

Javier Milei recibió una buena noticia en las encuestas y decidió festejarlo con una indirecta virulenta hacia uno de sus principales rivales políticos, el jefe de Gobierno de CABA Horacio Rodríguez Larreta. Todo ocurrió en Twitter, luego de que un relevamiento diera como resultado que el diputado era el líder opositor con mejor imagen a nivel nacional.

El mensaje de Milei comienza con un curioso error: "Houston, we are in problems", escribió, lo que significa literalmente: "Houston, estamos en problemas". El error es que la cita que quiso repetir es "Houston, we have a problem" (Houston, tenemos un problema), una frase que supuestamente dijeron los tripulantes del Apollo 13 al detectar inconvenientes en su viaje a la Luna.

Luego del pequeño fallido comenzó con el furibundo mensaje hacia Rodríguez Larreta: "El comprador hostil de voluntades vía valijas y/o contratos se pondrá muy nervioso y la "PyME" que armó para perseguir potenciales opositores más temprano que tarde pondrá en marcha la maquinaria del desprestigio".

Rodríguez Larreta es uno de los principales enemigos políticos de Milei.

A pesar de que no dio nombres, ninguno de los seguidores de Javier Milei dudó a quién le dirigía las duras palabras. "Adelante Milei, vamos a combatir cada una de las operetas que invente Valija Larreta", se puede leer en las respuestas. Carlos Maslaton, uno de los defensores de perfil más alto de Milei en Twitter, hizo lo propio.

"Pese a sus múltiples esfuerzos para mantener la paz, no responder a las operaciones y evitar así las hostilidades directas, el prócer de la libertad Javier Milei se ve forzado a combatir contra Sombrilla Larreta y su colección de comprados", escribió en la red social del pajarito.

La campaña de Roberto Cachanosky contra Javier Milei, es justo reconocerlo, es anterior al arreglo que Cachanosky firmara con el Intendente Sombrilla Larreta. Justamente por eso es que Sombrilla se interesó en Cachanosky y lo integró a su equipo dedicado a destruir a Milei. pic.twitter.com/Ad5p9tU03w — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) February 4, 2022

Las palabras del legislador también dejan al descubierto que la interna liberal está al rojo vivo, ya que una de esas supuestas "voluntades" compradas a las que hizo referencia es la del liberal Roberto Cachanosky, quien se dejó ver públicamente con Rodríguez Larreta recientemente.

La "encuesta" que festejó Javier Milei

El trabajo que envalentonó a Milei fue de la consultora You Are Public, que a través de "social listening" detectó que el liberal es el político del que mejor se habla en las redes. La metodología consistió en el análisis de 450 mil menciones en Instagram, Facebook y Twitter divididas en negativas, neutrales y positivas.

Los resultados indicaron que Milei es quien tiene mejor imagen positiva, seguido por José Luis Espert, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. El presidente Alberto Fernández ocupa el quinto lugar, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el séptimo. El rival político de Milei, Horacio Rodríguez Larreta, está en la posición 6.