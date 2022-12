Con una fuerte crítica a Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta busca seducir a Estados Unidos

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO Horacio Rodríguez Larreta expresó que un presidente, en clara alusión a Alberto Fernández, debe "llevar el mayor desarrollo posible" a su país y no utilizar el cargo para "política internas", y afirmó que, de acceder a ese cargo en 2023, tendrá un "lineamiento" con Estados Unidos de "valores democráticos y cuidando los derechos humanos".



"La responsabilidad de quien es presidente es la de llevar el mayor desarrollo posible al país y no utilizar eso para políticas internas. Por supuesto que toda política es local, pero no podés decidir tu política internacional por tu política interna", sostuvo Rodríguez Larreta durante una conferencia en el instituto estadounidense Wilson Center.



En esa línea, el precandidato a presidente por el sector conocido como de las "palomas" del PRO en Juntos por el Cambio remarcó que se necesita dejar de lado "todo prejuicio y toda ideología" en la política internacional que llevan adelante los países.



"No puede haber ninguna duda de que el beneficio para Argentina y para nuestra relación con Estados Unidos, nuestro lineamiento es con los valores democráticos y cuidando los derechos humanos", subrayó Rodríguez Larreta.

La prioridad tiene que ser el crecimiento y el desarrollo de todos los argentinos.



El alcalde porteño está realizando una gira oficial en Washington DC que tendrá como objetivo "profundizar la relación bilateral con los Estados Unidos y exponer una visión de las oportunidades de desarrollo que tiene la Argentina", indicaron fuentes del Gobierno porteño.



El jefe de Gobierno mantendrá reuniones hasta este viernes con funcionarios estadounidenses, senadores, compañías y autoridades universitarias, en las que estará acompañado por el secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Straface, y el subsecretario de Relaciones Internacionales, Francisco Resnicoff.



Uno de los encuentros que mantuvo el alcalde porteño fue en el Departamento de Estado con el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, con quien dialogó sobre "los motores de crecimiento" del país.



"Argentina puede ser protagonista en un mundo que demanda alimentos, energía y litio. Pero para liberar nuestro potencial, necesitamos un Estado que apoye al sector privado eliminando todas las restricciones y obstáculos que actualmente limitan nuestras exportaciones", sostuvo Larreta en la reunión, en la que también sugirió "un plan para estabilizar la economía" y "una serie de reformas profundas".