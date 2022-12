Anabel Fernández Sagasti detalló la reacción del círculo íntimo de Cristina Fernández de Kirchner tras el renunciamiento

La senadora nacional del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, se refirió este miércoles al discurso que pronunció ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras ser condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad. Reveló que estuvo presente en el despacho de la expresidenta y cuál fue su reacción ante el anuncio de que no será candidata en 2023.

Fernández Sagasti participó esta mañana juntos a diferentes dirigentes del Frente de Todos en el acto de llegada del tren de pasajeros a la zona Este de Mendoza y, en diálogo con la prensa, fue consultada sobre la condena que dictó el Tribunal Oral Federal Nº 2 contra la vicepresidenta. “Creo que después que habló ella no hay mucho más para decir. Veníamos diciendo que sabíamos que iba a ser condenada. Obviamente el proceso no ha terminado, se va a apelar y por supuesto nosotros entendemos que es un juicio que no está basado ni en hechos ni en las leyes, sino que es un juicio que tiene que ver con la política y la proscripción”, expresó la legisladora mendocina.

“Sabíamos que lo más importante iba a ser la inhabilitación para los cargos públicos, que es lo que quieren. Lo que no pudieron lograr por los votos, lo logran con una condena”, disparó la dirigente kirchnerista.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7 El tren trae alegría! Después de tantos años de espera se empieza a concretar la vuelta a Mendoza.



Hoy hicimos el tramo San Martín- Palmira junto a @MartinMarinucci @JorgeGimenezOk @MFlorDestefanis @Ubietafer @HectorRuizOk @rufeilok y miles de vecinos y vecinas de la zona ?? pic.twitter.com/JBLfVuOdlu — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) December 7, 2022

Asimismo, también reveló que estuvo presente en el despacho de Cristina Kirchner mientras daba su discurso tras conocerse la condena. En este sentido, detalló cuál fue la reacción del círculo íntimo de los dirigentes cuando la vicepresidenta anunció que no sería “candidata a nada” en el 2023.

“La noticia es reciente. Lo iremos viendo. Yo estaba ahí con un grupo de compañeros y compañeras junto a ella y no me sorprendió porque siempre redobla la apuesta”, afirmó Fernández Sagasti.

En la misma línea indicó que “no sabíamos obviamente que iba a hacer ese anuncio, pero me parece que todos los que componemos el Frente de Todos nos tenemos que hacer cargo de este proyecto político que queremos que gobierne la Argentina”.