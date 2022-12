Alberto Fernández reveló su postura respecto a una probable reelección

El presidente Alberto Fernández participó de un ciclo de videoconferencias organizado por The Financial Times y dejó en claro que no está pensando en la reeleción, de cara a los comicios de 2023 en la Argentina. “Con todos los problemas que usted me plantea, yo estoy pensando sólo en resolver problemas del país, no estoy pensando en la reelección”, afirmó el jefe de Estado.

Al mismo tiempo, declaró que no cree ni quiere "un mundo bipolar" y que para la Argentina son "bienvenidas" las inversiones, provengan de "China, Estados Unidos o Europa".

"Estados Unidos está muy preocupado por lo que China pueda hacer en América Latina. China puede hacer en América Latina lo que puede hacer Estados Unidos: venir, invertir", dijo Fernández al hablar .



Fernández explicó que "China tiene una capacidad financiera con el Estado detrás que le permite una ventaja competitiva sobre otros casos, como Estados Unidos, pero no es el propósito de que la Argentina favorezca a China en desmedro de Estados Unidos, no lo hay".



"China nos ha apoyado mucho en los últimos años con obras públicas, también financieramente, pero si la ayuda viniera de Europa o de Estados Unidos sería también bienvenida, como la inversión china", enfatizó el presidente argentino.



"No es que tengamos una preferencia por China o Estados Unidos. Si hay algo en lo que yo no creo es en el mundo bipolar. El Hemisferio Sur padeció la guerra fría. No quiero otro mundo bipolar", aseveró.



También aseguró que "eso de que China está poniendo bases militares en Ushuaia, en Tierra del Fuego, son todas fantasías, todo eso no existe. No puede haber bases ni chinas, ni (norte) americanas, ni francesas. Somos un país soberano".