Luis Petri marcó la cancha y dijo que la UCR no puede prohibir su candidatura

En diálogo con MDZ Radio, el exdiputado nacional Luis Petri afirmó que no declinará en sus intenciones de pelear por la gobernación y dijo que la UCR no puede impedirle presentarse a las PASO. En este sentido, reconoció la buena intención del partido de contar solo con un candidato a la gobernación pero aclaró que no pueden prohibirle que se presente. "Como aspiración del partido es legítimo, pero como imposición sería ilegal", disparó.

En el radicalismo son varios los nombres que suenan. Ya está lanzado en esa carrera el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, y coquetean con la gobernación los intendentes Ulpiano Suarez (Ciudad) y Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz). Incluso se menciona cada vez con más fuerza la posibilidad de que Alfredo Cornejo vuelva a ser candidato a gobernador.

En ese escenario, Luis Petri pelea sin el apoyo de la estructura del partido. El sábado en el congreso de la UCR se aseveró que habrá un solo candidato por el radicalismo pero Petri salió a poner en duda esa afirmación. En diálogo con MDZ Radio aseguró que no está dispuesto a bajarse de la contienda y agregó que no hay que tenerle miedo al "debate de ideas".

"Que sea la ciudadanía la que elija a quién quiere empoderar como candidato", manifestó Petri y sostuvo que si bien las gestiones de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez han sido muy buenas, quedan muchos desafíos por resolver.

"Alfredo ordenó las cuentas y Rodolfo hizo un buen manejo de la pandemia. Pero tenemos que resolver problemas en educación", manifestó modo de ejemplo.