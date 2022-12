Rodolfo Suarez fue duro con Sergio Massa y volvió a criticar una medida que "no sirve" para Mendoza

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, habló sobre la situación económica que atraviesa el país y fue crítico con la implementación del "dólar malbec" o "dólar agro" para los productores que se vieron afectados por las heladas tardías. El mandatario indicó que la medida no sirve y se tiene que ampliar, ya que "el vino no es como la soja".

"La realidad mendocina no es ajena a lo que ocurre en Argentina. Las variables económicas con las que un Gobierno provincial puede influir en la economía real no son muchas, sino que quedan en manos de Nación. Las pocas herramientas que tenemos en Mendoza, las utilizamos de manera tal que ese impacto en la macroeconomía, que no está funcionando bien, tenga la menor repercusión posible", dijo el gobernador en declaraciones radiales.

"Hay dificultades para conseguir insumos, la industria vitivinícola tiene muchas cadenas en la producción y hay muchas cosas que vienen de afuera, que cuesta conseguirlas", agregó.

Y sostuvo: "Cuesta tener mercados competitivos con el dólar que tenemos, que no hace a la industria competitiva a nivel nacional. Ahora se prometió un dólar regional, pero iba a ser durante un mes y medio. No sirve, porque el vino no es como la soja, es un mercado que debe mantenerse en el tiempo".

"Estamos haciendo un gran esfuerzo como provincia para ayudar a quienes han sido perjudicados por las heladas, y esperando también una ayuda desde Nación. Los mercados, que cuesta conseguirlos, después hay que mantenerlos. Porque después cuesta mucho más recuperar los mercados que establecerse", añadió en diálogo con CNN.

"Argentina saldrá adelante en la medida en la que generemos dólares y riquezas. La única manera es generando empleo genuino, trabajo e inversiones. Esta grieta y falta de diálogo, no le hace bien a nadie. Si no generamos confianza, no van a venir las inversiones. La confianza significa previsibilidad, seguridad jurídica, saber que lo que se invierte va a producir y generar empleo", manifestó Suarez.

Sobre el proceso electoral, dijo: "Hay que aportar mucho sentido común de la dirigencia en cada rincón del país para ver quien está en condiciones de presentar ese proyecto de país que queremos. Si esto fracasa, si no prima la sensatez, debe dirimirse todo en las PASO o en un sistema de elección interna. Yo llegué a gobernador compitiendo en unas PASO con un candidato del PRO, luego de eso, trabajamos en armonía. Las reglas del juego son esas, el que gana, gana y el que pierde debe acompañar".

Y por último hizo referencia a la Causa Vialidad en la que Cristina Fernández de Kirchner puede ser condenada este martes. "Debemos confiar en las instituciones, porque cuando no hay instituciones sólidas y creíbles no hay progreso. Si alguien se cree inocente, tendrá sus instancias de apelación y recorrerá el camino que debe recorrer cualquier argentino en cualquier proceso judicial", subrayó.