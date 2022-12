Un aliado de Patricia Bullrich fulminó a Cristina Fernández de Kirchner

El secretario general del sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, definió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como "una actriz" en diálogo con MDZ. El político peronista-liberal afirmó que el presidente Alberto Fernández "no está capacitado para conducir el país" y destacó con valentía al exministro de Economía, Domingo Cavallo.

- ¿Cómo definirías a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner?

- Es una actriz. Ella está cumpliendo un rol según el público que la mira. Hoy su rol de actuación es "yo no soy Alberto, no soy la que comanda el país, no soy responsable del 100% de inflación, no soy responsable de la pobreza". Eso es un absurdo. Solamente una persona que justamente esté actuando puede aceptar eso. Ella es parte de este gobierno. Es la principal responsable de este gobierno. Recordemos que ella lo invitó a Alberto Fernández a formar parte de la fórmula porque ella entendía que con su mirada no alcanzaba. Alberto no tenía una estructura no es cierto. La que sí tenía un respaldo era ella. Bueno, entonces yo la yo la defino como como una gran simuladora.

- Te voy a exponer al ping pong MDZ. Voy a nombrar personajes y me tenés que decir lo primero que se te venga a la cabeza. Empezamos con Hugo Moyano.

- Es un sindicalista que ha llevado a los trabajadores del camión a ser respetados. Sin embargo, últimamente tiene prácticas que no comparto.

- Alberto Fernández.

- Un presidente que no está preparado para conducir los destino de la Argentina.

- Domingo Cavallo.

- Un gran economista valiente que estabilizó la economía y la inflación que todavía no podemos estabilizar en Argentina.

- Victoria Tolosa Paz.

- Una persona que quiere hacer cosas pero con una visión anticuada de la política. Una visión demagógica de la política.

- Mauricio Macri.

- Mauricio es el líder de la oposición de nuestro espacio. La sabiduría de haber sido expresidente le da a él la valentía para permitir que todos compitamos. Él nos impulsa a competir y le agradezco eso porque soy nuevo incorporándome Juntos por el Cambio y sin embargo él me levanto el pulgar. Así que seguramente va a tomar la mejor decisión para que la oposición tenga los mejores candidatos para que las argentinos en el 2023 tengan las mejores opciones. Y cambiar esto porque esto se sale produciendo, trabajando y cambiando.

- De cara al ajuste brutal que se viene, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que se quieren ir del país?

- Por favor jóvenes no se vayan. Viene una Argentina distinta en donde el esfuerzo va a ser lo prioritario para ir creciendo para hacer realidad sus sueños. Vamos a hacer que lo que ustedes sueñan en otros países se empiece a vivir acá en la República Argentina. El ejemplo va a venir de arriba con los que estamos conduciendo el país, vamos a bajar los lineamientos claros. El que se esfuerza, el que compite, el que se forma, el que se prepara, el que va a trabajar. Ese es el que tiene éxito y ese se tiene que quedar acá.