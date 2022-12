Quién es el sindicalista liberal que es amigo de Javier Milei y tiene el apoyo de Patricia Bullrich

El secretario general del sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, se abrió en diálogo con MDZ respecto a su nueva idea sindical -sin los "gordos"- y con nuevas formas de inclusión profesional. El dirigente tiene el apoyo de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y es amigo del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei.

- Sos sindicalista de farmacéuticos, peronista y liberal, ¿cómo se da esa combinación casi imposible?

- Lo liberal en lo económico y en la libertad de elegir viene de que nadie me imponga nada. En pandemia cuando nos quisieron encerrar era el primero que estaba en el Obelisco reclamando. A mí me dejas circular libremente y no me quedo en mi casa. Dentro de mi casa no hay salud, la salud está afuera respirando. En economía, mis ideas se basan en auténticos paradigmas liberales. No puedo gastar más de lo que me ingresa. ¿Qué me da el peronismo? No te deja caer en el pozo. Te genera un piso en donde vos no te caes. Es decir que yo te voy a acompañar y no te voy a dejar tirado en la en la calle. Si vos necesitás algo, te voy a empujar. Te voy a empujar a ir a trabajar, no esto que plantea el kirchnerismo de que te regalo platita para que te quedes en tu casa. El auténtico peronismo te enseña a pescar. No te da el pescado ya cocinado. Entonces, esa esa mezcla es auténticamente posible. Carlos Saúl Menem gobernó en los años 90. Él era un peronista liberal.

- ¿Cuál creés que sería la forma más eficiente o la mejor de negociar los salarios desde el aspecto sindical?

- Promuevo un nuevo sindicalismo que se llaman los flacos del sindicalismo. Tenemos tres o cuatro paradigmas. Uno es modernizar los convenios colectivos de trabajo que vienen del año 75. Simplificar las altas y las bajas laborales. Un trabajador entra la AFIP e ingresa automáticamente pero también si le va mal y tiene que cerrar o tiene que deshacerse de algún trabajador rápidamente se va a la baja este. Y no es una complicación. Eso es promuevo yo para el sindicalismo. No quiero sindicatos fuertes con empresas cerradas. Para el nuevo sindicalismo, la empresa es parte del beneficio del trabajador. Si a la empresa le va bien al trabajador le va mejor. Si quiero negociar mejores salarios, ¿voy a negociar con una empresa que está fundida o con una empresa que le va bien?

- ¿Ese nuevo modelo contrastaría de forma contundente con el tradicional?

- Ese modelo sindical no lo entiende el sindicalismo de los gordos, de grandes cantidades afiliados. Ellos promueven que hay que defender a los que tienen trabajos -que son cada vez menos- y dejan de lado a los que no tienen trabajo. Yo estoy por todos los que tienen trabajo. Modernizando las leyes laborales, las normas laborales, los convenios laborales, simplificándole el ingreso y la registración laboral, las altas y las bajas, voy a hacer que esos siete millones de trabajadores que hoy están informales ingresen a la formalidad.

-¿Cómo profundizarías esa idea en particular?

- Yo no quiero el monotributismo. Quiero que el salario esté en blanco y que esté respaldado por un convenio colectivo de trabajo. Pero claro, el convenio colectivo de trabajo tiene que ser con las con la visión actual del trabajo. Si vos me ponés un trabajo que exigía en 1970 formas de trabajo que ya hoy no existen no funciona. Si le exijo a un taller mecánico del interior de Córdoba lo mismo que a Volkswagen es obvio que es insostenible. Entonces yo tengo que sectorizar el mismo convenio para las grandes empresas, para las medianas empresas y para las PyMes; para las pequeñas empresas entonces todas blanqueando su relación laboral. Ese es el modelo sindical laboral y la reforma que estamos escribiendo para Patricia Bullrich Presidenta.

- ¿No te preocupa chocar con todo el resto?

- Habrá que chocar y no me molesta. Nosotros llevamos adelante la sindicalización de los profesionales. Ese libro que tenés ahí que te regalé me incluyó entre los 10 sindicalistas distintos porque promuevo las sindicalización de trabajadores que antes no se sindicalizaban. El médico antes no se sindicalizaba, el contador tampoco, el abogado tampoco y el farmacéutico tampoco porque eran propietarios. Eran trabajadores autónomos pero hoy son dependientes entonces. Necesitan un sindicato que nos proteja. Hay que entender esa diversidad. Muchos decían que no había que sindicalizarlos porque son profesionales y patrones. Ahora son trabajadores como el resto. Tendré que dar pelea con el viejo modelo sindical. Lo voy a dar. Son los responsables de estos siete millones de trabajadores en negro. Si este modelo sindical es corresponsable del 50% de pobres es corresponsable de este 100% de inflación. Porque para cada problema pide un subsidio. El sindicalismo no tiene que estar para ir a golpearle la puerta del ministro de turno para manguearlo.

- ¿Cómo propones ese cambio?

- Tenemos que hacer mejores normas para que ingresen más trabajadores y para que estén más protegidos. Pero de acuerdo al trabajo del 2022-2023. No al trabajo de 1975 de cuando son estos convenios. Mucha dirigencia se quedó retenida en aquella época. Antes que el 75 en donde Perón y generó nuevos derechos laborales. Para ese momento, éste redujo la jornada laboral que es necesario. Los trabajadores no tenían vacaciones, no tenían salario, no tenía obra social. Perón le dio todo eso. Perfecto pero eso ya está. No te puedes quedar ahí. La movilidad laboral es otra. Quiero que las empresas contraten a los trabajadores. Tengo que modernizar estos convenios y eso no es quitarle derechos. Por ejemplo la indemnización es uno de los temas, yo quiero cambiar la indemnización por un seguro de desempleo. Entonces no te funde al empresario. Te indemniza el trabajador pero no funde el empresario. Esas son las normas y para eso hay que pelear pelearemos.