Qué hay detrás de la eufórica foto de Emir Félix y Flor Destéfanis

Anoche, la nueva presidenta del PJ, Flor Destéfanis, fue a la asunción de las autoridades de las sedes del partido de General Alvear y San Rafael. En ese último departamento, se mostró cantando la marcha peronista junto al intendente Emir Félix, quien pertenece a un sector opositor al kirchnerismo. Cuando resta un mes y medio para que los municipios del PJ firmen el decreto para adelantar las elecciones, en el partido avanzan las conversaciones para ir a las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) con una lista única en esos departamentos que gobiernan.

La interna entre kirchneristas (representados por Unidad Ciudadana que es la agrupación a la que pertenece Destéfanis, quien es la intendenta de Santa Rosa y La Cámpora que a nivel provincial está liderada por la ex jefa partidaria, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti) y el sector de Félix y de su par de Lavalle, Roberto Righi llegó a su punto de ebullición dos veces en los últimos 60 días. Primero, ante el intento fallido de los dos jefes comunales de postular como competencia de Destéfanis para la presidencia partidaria al intendente de Maipú Matías Stevanato y luego, ante la embestida de un concejal de La Cámpora de San Rafael. Se trata de Nadir Yasuff, quien hace muchos meses suena como posible competidor en las PASO al oficialismo que encarna Félix y a mediados de noviembre presentó un proyecto de ordenanza para que los municipales cobran un bono de fin de año por 50.000 pesos. Esa iniciativa inconsulta con el intendente, generó que Félix motorizara una sesión del Concejo Deliberante una hora antes del segundo partido que jugó la selección Argentina en la fase de grupos en el Mundial de fútbol de Qatar – y el ganó a México por 2 a 1-.

Ahora, las aguas parecen haberse calmado. En primer lugar Destéfanis tiene un vínculo más aceitado del que tenía Sagasti con los jefes comunales porque su manera de ser y porque además es intendenta como ellos. En segundo lugar, las conversaciones entre los peronistas han comenzado a rodar en el sentido de intentar acordar una lista de unidad en cada uno de los departamentos donde el 30 de abril habrá PASO. Es decir en San Rafael, Lavalle, Tunuyán, Santa Rosa y La Paz. La incógnita es Maipú, ya que Stevanato no está convencido de que adelantar las elecciones sea el camino para asegurarse un triunfo en los territorios. El resto de los intendentes del PJ, sí. Creen, como aseguran las encuestas, que Cambia Mendoza ganará las elecciones provinciales y esa posibilidad parece ser una certeza si se confirma que el exgobernador Alfredo Cornejo vuelve a la presentarse para el cargo. Temen que intente dar un batacazo que se lleve puesto incluso las comunas que gobierna el peronismo.

"Venimos de Alvear (que está gobernado por el radical Walter Marcolini) y de lo único que hablaron es de lo bien que está San Rafael", dijo anoche Destéfanis en plena asunción de las autoridades. "Algo que hablamos con Emir cuando se dio el cierre de listas a nivel provincial. Y él me dijo, mirá Flor yo te voy a recibir cuando quieras en el PJ de San Rafael. Y acá estamos; gracias Emir por tu lealtad, por tus convicciones, por tu coraje.Lo importante es que Emir, que Martín (Aveiro) en Tunuyán y Roberto de Lavalle formen parte de lo que sea (no tienen reelección el año que viene porque la nueva ley impide más de dos mandatos consecutivos), desde el lugar que sea, pero estoy convencida que tienen mucho para aportar a un proyecto provincial que sea la oferta electoral competitiva que tenemos que llevar para nosotros en 2023. En el caso de San Rafael es una gestión altamemente aprobada con obras estratégicas que el gobierno de Cambia Mendoza que está hace 8 años en la provincia, no hace", sumó la intendenta santarrosina.

Por eso el camino es el desdoblamiento electoral pero con una condición: intentar dejar de lado las diferencias múltiples que hay en el partido y lograr una lista de unidad en la que la candidatura para la intendencia la propongan quienes gobiernan (Destéfanis; Fernando Ubieta de La Paz y Stevanato irán por la reelección) y en la lista de candidatos a concejales haya al menos un lugar entrable para otro sector que de no tenerlo, iría a la primaria. Una PASO en estas condiciones podría poner en riesgo los municipios. El motivo no es que el sector en pugna ganaría la interna, sino que le reste votos al listado del oficialismo partidario y eso favorezca a los partidos opositores, básicamente al radicalismo. Por eso, la unidad, aunque difícil y por conveniencia, urge en el PJ. Por eso, las fotos como las de anoche, deberán replicarse muchas veces antes de la PASO.