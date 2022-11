Por una pelea con La Cámpora, se complicó la unidad en el PJ de Mendoza

En el peronismo llaman a Godoy Cruz “la capital de La Cámpora” a pesar de que el departamento está gobernado desde 1999 por el radicalismo. Es que de esa tierra son los principales dirigentes del grupo kirchnerista en Mendoza. En este proceso de cierre de listas para la elección de las autoridades partidarias que vive el PJ y que apuntan a la unidad, Godoy Cruz se complicó: la Junta Electoral del partido rechazó la lista de los rivales de La Cámpora y ahora el frente opositor amenaza con ir a la Justicia. Las elecciones son el 11 de diciembre y no habría interna en ningún departamento.

Algunos dirigentes dicen que en realidad se trata de un clásico en el departamento, un River- Boca. La Cámpora viene desde hace muchos años construyendo en ese departamento: de ahí provienen la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y el diputado provincial Lucas Ilardo y además los tres concejales que tiene el PJ en la comuna son camporistas: Gabriela Malimar, Cristian Ramo y Martín González. Por otro lado, está el grupo que armó la lista opositora, cuyo apoderado es Emilio Caram, un histórico dirigente del departamento cuya lista fue vetada. No participó esta vez Mariano Martínez, otro militante relevante del PJ godoicruceño porque integra el grupo de Guillermo Carmona (el secretario nacional de Malvinas) que decidió no ser parte de la elección de autoridades.

Caram presentó su lista y a través de la resolución número 5 “por no haber cumplido los requisitos para su recepción”, la Junta electoral decidió rechazarla hace una semana y por lo tanto, no permitió su presentación. “No nos dieron tiempo para subsanar nada e hicieron una resolución a la 1 de la madrugada donde deciden bajar nuestra lista”, se quejó Caram en diálogo con MDZ. La Junta marcó que muchos de los avales del listado no eran correctos. "Que la presentación realizada por Emilio Caram, Roy Becerra y Julio Delgado, del denominado “Frente de Unidad Peronista”, presentó doscientos diecinueve avales (219), de los cuales luego de las operaciones de control pertinentes realizadas por esta Junta Electoral, sólo ciento sesenta y nueve (169) son de afiliados, por lo que no cumple con el requisito establecido por el art. 11 inc. d del Reglamento, siendo necesarios ciento ochenta y nueve avales (189) para cumplir el piso del grado de representatividad que legitime la presentación de lista de candidatos y candidatas para los cargos partidarios en el departamento de Godoy Cruz", afirmó en el escrito, entre otros puntos.

Como contrapartida, Caram presentó una impugnación de la lista oficialista- la de Godoy Cruz que venía adentro de la provincial, por lo tanto fue cuestionado el listado oficialista en su totalidad. Ahora, la agrupación que lleva como candidata a presidenta a Estela Bastías – quien es una dirigente del distrito Las Tortugas- analiza ir a la Justicia electoral. “Lo estamos discutiendo”, sostuvo Caram mientras informó que hizo una nueva presentación ante la Junta del partido. En el texto se acusa de “parcialidad a la Junta”. Además, cuestiona al oficialismo por supuestas irregularidades.

Desde ese grupo opositor acusan al diputado Lucas Ilardo de obstaculizar la unidad. Creen que si la lista hubiera seguido en pie habría sido más factible haber llegado a un listado común. Sin embargo, confiesan que les ofrecieron integrar la lista oficialista aunque los lugares no los conformaron.

Como presidenta del PJ a nivel provincial asumirá la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, desde mediados de diciembre próximo y por los próximos dos años. La jefa comunal es de Unidad Ciudadana que integra junto a La Cámpora el kirchnerismo en Mendoza. Lo hará en reemplazo de Fernández Sagasti. La gran preocupación del oficialismo era la disputa en dos departamentos: San Rafael y Lavalle, donde los intendentes Emir Félix y Roberto Righi presentaron listas opositoras con ellos como candidatos a presidente del partido en los departamentos.

El sábado pasado, en medio de la organización de la llegada del ministro de Economía Sergio Massa a la provincia, el kirchnerismo decidió bajar su propio listado en esos dos departamentos donde iba a perder pero además, generar un desgaste que traería consecuencias a futuro. De esta manera, dejó cerrado ese gran foco de incendio .Ahora, la pelea se concentra en Godoy Cruz pero sin el revuelo que genera el enfrentamiento con dos intendentes fuertes como Righi y Félix.