No se guardó nada: Pablo Moyano apuntó contra el Gobierno y defenestró a Mauricio Macri

El cosecretario general de la CGT y sindicalista camionero Pablo Moyano reclamó al Gobierno nacional que otorgue "un bono o suma fija, y no que diga ‘lo estamos estudiando’". Además, cargó contra el expresidente Mauricio Macri y la titular del PRO Patricia Bullrich al advertir que si Juntos por el Cambio vuelve al poder "vamos a ser los primeros en la calle si llegan a tocarle un derecho a los laburantes".

Señaló que los camioneros están "militando en las empresas, las fábricas y los lugares de laburo para concientizar a los trabajadores, más allá de la bronca con los precios que es lógico, con el aumento de la canasta básica; pero si vuelven los otros después no lloremos".

Sobre la solicitud realizada al Ejecutivo, indicó en diálogo con Radio 10: "Le pedimos al Gobierno que de un bono o suma fija, y no que diga ‘lo estamos estudiando’, hace seis meses que lo están estudiando (...) El esfuerzo del presidente, la vicepresidenta y Sergio Massa debería estar en señalar a estos tipos que son los que remarcan los alimentos: déjense de romper, dejen de remarcar. Le falta un poco de fortaleza al Gobierno, debería ser más duro y ponerle un freno a estos tipos”.

“Esos anuncios de precios congelados que hace el Gobierno no le creo nada, pero a los empresarios no les creo, si siempre se la llevan en pala y se siguen cagando en todo. No creo en ‘precios justos’ o control de precios'”, comentó.

Por otro lado, reiteró que si Juntos por el Cambio gana las elecciones en 2023 "van a venir a sacar todos los derechos de los laburantes".

"¿Te acordás cuando (el expresidente Mauricio) Macri dijo 'si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie'? Bueno, ahora ya te lo están diciendo antes: 'Voy a sacar la indemnización, voy a sacar las paritarias', señaló Moyano y cuestionó: "¿Vos creés que si gana vamos a estar discutiendo un punto más o un punto menos en paritarias?".

El expresidente Mauricio Macri.

Moyano aseveró: "Vamos a ser los primeros, señor Macri, señora (Patricia) Bullrich, señora (Florencia) Arieto. Si llegan a tocarle un derecho a los laburantes, si vuelven, vamos a ser los primeros en la calle".

Además, se refirió a la interna de JxC: "Lo que (Bullrich) le dijo a ese muchacho (jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel), te voy a romper la cara...no es un mensaje para los argentinos, es un mensaje para sus mandantes, que son los empresarios, que es la derecha, la embajada de Estados Unidos".

Aseguró que es "a ellos" a quien Bullrich "les manda el mensaje", al igual que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez "Larreta", que da "un discurso más moderado", o Mauricio "Macri cuando dice vamos a ir a privatizar las empresas". "Le dan un mensaje a los de afuera", subrayó.

El cosecretario de la CGT recordó que durante el gobierno de Macri "estuve a un centímetro de ir en cana porque me opuse a la reforma laboral del macrismo en su momento, con una causa inventada por la señora Bullrich y esa caterva de cachivaches".

"No podemos darnos el lujo de discutir, de pelearnos, más allá de las diferencias que existen. Vamos a tratar de trabajar todos juntos, porque llega a volver la derecha y a la miércoles con todos los derechos de los laburantes", cerró.