María Eugenia Vidal reconoció el foco del conflicto en la pelea entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

La diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal, al referirse al recrudecimiento de la interna en ese espacio, advirtió que "todo lo que está pasando tiene que ver con la discusión de candidaturas".

La semana pasada circuló un video en el que la presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, amenazó al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, hombre de estrecha confianza de Horacio Rodríguez Larreta, situación que avivó la tensión en el seno de la coalición opositora.

"La coalición opositora somos muchos dirigentes, y muchos no queremos hoy discutir candidaturas, hacer construcción de personalismos y demás", indicó la exgobernadora de Buenos Aires y continuó: "Todo lo que está pasando en las últimas semanas tiene que ver con la discusión de candidaturas y eso está mal. Ningún argentino se va a dormir pensando en eso hoy: se van a dormir angustiados por la inflación, por un Gobierno que no se reconoce gobernando".

En el intercambio se observa a Bullrich cuestionar al funcionario de la Ciudad: "No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso". Luego de que se hiciera público, Miguel cargó contra la exministra de Seguridad: "Me sorprendió mucho y la violencia nunca es aceptable. Es inaceptable, mucho más si es por opinar diferente se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadoso", completó.

Consultada por las precandidaturas en su espacio, Vidal apuesta a que las PASO ordenen el escenario interno y no se bajó del barco: "La definición de quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio lo va a dar la PASO. Para la PASO falta mucho tiempo, creo que el foco hoy debe estar puesto en seguir recorriendo el país".

"Si todo va como esperamos, a fin de año habré terminado de recorrer todo el país y todos los sectores productivos, para saber qué tenemos que hacer para poder crecer", señaló la legisladora.

Desde hace varios meses se muestra con Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires y recorrió varias provincias con ejes en la productividad nacional y generación de empleos.