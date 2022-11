El funcionario kirchnerista que vinculó a Revolución Federal con el neonazismo

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, aseguró que los integrantes de Revolución Federal "son los extremismos violentos de derecha, que son una derivación de los neonazis, denominados aceleracionistas" y alertó porque "hay un sector de la dirigencia política que pareciese estar legitimando o tolerando ese tipo de actitudes".

Rossi advirtió durante una entrevista a NA que se trata de "un fenómeno que empieza a crecer en la Argentina", por lo que justificó la denuncia presentada contra esa agrupación, en el marco del atentado fallido a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el pasado 1 de septiembre.

Al ser consultado sobre qué transformaciones hubo desde que se realizó el atentado contra la referente del Frente de Todos, señaló: "Yo creo que hay varios cambios. Es un hecho conmocionante para la vida política y social del país. Cuando Cristina habló por primera vez en ese encuentro que tuvo con religiosos, habló del intento de asesinato de Yrigoyen. Y quizás habría que poner en esa misma sintonía el intento de asesinato de Lisandro de La Torre en el senado de la Nación, esos dos hechos ocurrieron en la década del treinta del siglo pasado. La Argentina no estaba acostumbrada a hechos de estas características y exige una mirada distinta".

Acerca del trasfondo de lo ocurrido, Rossi sostuvo de forma contundente: "Acá hay un fenómeno que empieza a crecer en Argentina, por eso nosotros presentamos la denuncia contra Revolución Federal, que son los extremismos violentos de derecha, que son una derivación de los neonazis, denominados aceleracionistas ahora, y han tenido mucho crecimiento en Estados Unidos y en Europa.

Jonathan Morel, líder del grupo Revolución Federal.

Y añadió "Esa expresión empieza a crecer con algunas acciones aquí en Argentina cuyas prácticas políticas no coinciden con el sistema democrático y hay un sector de la dirigencia política que pareciese estar legitimando o tolerando ese tipo de actitudes. Obviamente que en Estados Unidos esto apareció potenciado por (Donald) Trump. Lo del asalto al Capitolio tiene que ver con este tipo de grupos. En Argentina, en cuanto a lo de Cristina, yo hubiese esperado una condena unánime de la dirigencia política".

En ese sentido, puntualizó que "no hubo condenas" y cargó contra Juntos por el Cambio. "Patricia Bullrich no condenó. La presidenta del principal partido opositor no condenó- Es como que (Antonio) Cafiero, el presidente del principal partido opositor, no hubiese condenado el intento de golpe de estado en 1987 por los Carapintadas contra el presidente Alfonsín. El peronismo unívocamente apoyó a Alfonsín. Y eso significó que asonadas militares con el tiempo siempre fueron de menos impacto. Monte Caseros fue menos que Semana Santa, los intentos posteriores de (Mohamed Alí) Seineldin tuvieron menos impactos que los anteriores. Acá eso no existió, lo máximo fue una sesión especial el sábado siguiente en la cámara de diputados, que Cambiemos dio acuerdo el proyecto de declaración, pero el PRO se levantó y se fue condicionado por la declaración de su presidenta de partido", subrayó Rossi.

Sobre la implementación de custodia de seguridad a funcionarios aseveró: "Para que una custodia funcione el primer convencido tiene que ser el custodiado. El otro tema es la seguridad de la dirigencia política. Al otro día del intento de asesinato de Cristina, el presidente convocó a una reunión de gabinete donde yo sugerí que todos los dirigentes políticos más importantes del oficialismo y la oposición reforzasen sus sistemas de seguridad nacional, porque estos hechos pueden tener un efecto espejo en algún momento. Y eso noche me pude encontrar con un eurodiputado español que me comentaban que allá que toda la dirigencia política tiene un sistema de seguridad porque convivieron con esto durante muchísimo tiempo".