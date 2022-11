El comentario de Leandro Santoro al "Puma Goity" que dejó mal parado a López Murphy

La ficción y la realidad tienen puntos de contacto. En ese sentido, un paralelismo que realizó el diputado Leandro Santoro entre la serie "El Encargado" y el ajuste que reclaman algunos sectores políticos y el FMI dejó mal parado al diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy.

El domingo Santoro almorzaba en el programa de Juana Viale junto a otros invitados entre los que se encontraban López Murphy y el "Puma" Goity, entre otros. "El 'Puma' es un ortodoxo que está haciendo un ajuste. Como tiene que hacer un ajuste tiene que construir un consenso dentro del consorcio para poder echar al encargado que representa algo más para mucha gente", explica en referencia al argumento de la serie.

En la ficción, el personaje de Goity quiere construir una pileta en la terraza para lo cual es necesario demoler la casa del encargado es protagonizado por Guillermo Francella. Para ello propone bajar costos ahorrando el sueldo del encargado contratando una empresa tercerizada.

"La discusión que se da es qué es más importante, si la pileta o el ser humano. Y cómo el construye los consensos Goity mientras el encargado construye los consensos para frenar el ajuste", remarca.

Hoy estuvimos en el programa de Juana Viale, con Ricardo Lopez Murphy, el "Puma" Goity y gran elenco.uD83DuDE02 pic.twitter.com/6q5tbg04p2 — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) November 27, 2022

Al escuchar ese paralelismo, López Murphy lo interrumpió para coincidir en el punto de vista del personaje que quiere la pileta y sostuvo que él ve a la Ciudad de Buenos Aires como el consorcio. "Es lo mismo que yo digo. En la Ciudad estoy obsesionado con el costo de los contribuyentes. Yo la pienso a la Ciudad como el consorcio", expresó.

Pero lo que no tuvo en cuenta López Murphy es que Goity representa al "villano" de la serie. Entre risas Leandro Santoro intentó advertirlo al respecto. "No te pongas ahí porque no la viste ¿no?", le preguntó y el diputado de Republicanos Unidos admitió que no vio la serie de la que estaban hablando.