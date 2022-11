Alfredo Cornejo reveló qué le piden Rodolfo Suarez y los intendentes de cara a 2023

El exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dio declaraciones pensando en las elecciones presidenciales y a gobernador del próximo año. El senador radical define su futuro político y reveló que tanto el mandatario provincial como "algunos intendentes" le piden que vuelva a gobernar Mendoza. Además, le mandó un mensaje a las autoridades de la UCR.

"Si bien comprendo la necesidad de los dirigentes de mostrarse en el proceso electoral, entiendo que es mucho más fuerte la necesidad de conectar de alguna manera con el ciudadano común. Los ciudadanos tienen un nivel de incertidumbre que no se lo resuelve el político individualmente, se lo resuelve un sendero, un camino, un proceso de saber a dónde ir. Ese sendero no lo estamos mostrando. No lo está mostrando el Gobierno, que tiene la responsabilidad mayor, pero tampoco estamos mostrándolo nosotros", dijo Cornejo a infobae.

"En este contexto, las candidaturas suenan como frívolas. Esto se decodifica en el ciudadano como que estamos más preocupados por nuestra carrera política que por sus problemas. Necesitamos profundizar los temas programáticos que los tenemos - con definiciones concretas - pero no son finos sobre cómo vamos a lograr esos objetivos. Hay mucha campaña pero hay generalidades respecto de cómo hacerlo", agregó.

Al ser consultado por la posibilidad de volver a la provincia o de integrar una fórmula presidencial con Patricia Bullrich, sostuvo: "Las dos cosas tienen base fáctica. En mi provincia mi paso por la Gobernación tiene una buena aprobación, con lo cual siempre me deja en esa carrera, el propio gobernador quiere que yo sea el candidato y muchos intendentes lo han dicho en público".

"La proximidad con Patricia tiene que ver con un recorrido que hemos hecho juntos desde que ella era ministra de Seguridad y yo gobernador pero se profundizó durante la pandemia, en el 2020, como presidentes de nuestros partidos. Ambos hablábamos de que este país no podía hacer una cuarentena de un país desarrollado porque no tiene financiamiento y no hay ahorro público ni privado. Lo decíamos a los dos meses de que se iniciara y la mayoría de la dirigencia se escondía. También trabajamos juntos en la elección del 2021 y eso nos ha aproximado pero de ahí a hacer conjeturas para acompañarla en un fórmula, ese paso no lo doy porque creo que hay que esperar", subrayó.

Respecto a las intenciones del radicalismo de cara a un año electoral, mandó un fuerte mensaje a la interna de ese partido. "El radicalismo no ha empoderado a un candidato. Hay gente que se menciona como candidato pero no es que el partido se puso de acuerdo y apunta a uno para ganar, que debería ser el mejor razonamiento y no se ha hecho. Hay tiempo para hacerlo si todo el radicalismo toma esa decisión. En todo este 2022 no he visto que empoderaran a alguien, todo lo contrario, se ha debilitado al que lo dijo abiertamente, que es Facundo Manes. Se lo ha debilitado en este proceso y por las razones que sean, no hay un affectio societatis para apoyarlo", marcó.

"Juntos por el Cambio no tiene un candidato recortado como era en 2015, que se sabía que Macri ganaba las PASO, pero hay un pelotón del PRO por encima de los radicales que se miden. Se está agotando el tiempo para empoderar a alguien y da la impresión que no hay vocación en las autoridades del Comité Nacional. No tiene vocación el radicalismo de hacerlo", analizó.

Sobre Macri, indicó: "Hoy no lo veo candidato. Pero creo que ha hecho contribuciones a la unidad. Él también debe tener sus dudas y tiene todo el derecho si es candidato pero no lo veo".

Y al finalizar, indicó su influencia de cara a las candidaturas a la Gobernación en Mendoza. "Intento influir en la política en general de Juntos por el Cambio. Estoy trabajando para eso en lo nacional y entiendo que voy a tener influencia y mucha responsabilidad en Mendoza. Hay varios que han mostrado su interés, generalmente los intendentes de departamentos más grandes como Godoy Cruz (Tadeo García Zalazar), Las Heras (Daniel Orozco) y la Ciudad (Ulpiano Suarez) . A los tres los avalan sus trayectorias, pero hay que discutir mejor cómo profundizar el proyecto y pensar el programa de Gobierno".