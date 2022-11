Mendoza se resiste a la Tolerancia Cero y el Gobierno aclaró que no la aplicará en sus rutas

Mientras en el Congreso de la Nación avanza el proyecto que establece la Tolerancia Cero al alcohol al volante, el gobierno de Mendoza salió a aclarar que en el territorio provincial seguiría vigente el 0,5% que establece la normativa local. La discusión gira en torno a qué ocurrirá en las rutas nacionales ante eventuales controles de agentes de seguridad nacional.

Ayer la Cámara de Diputados aprobó con alto acompañamiento la ley de tolerancia cero y todo indica que lo mismo ocurrirá cuando se trate en la Cámara de Senadores. Pero aunque eso ocurra en Mendoza no se exigirá. Al menos en los controles que realice la Policía de la provincia y los preventores departamentales.

En las rutas nacionales la tolerancia será cero.

Desde el sector vitivinícola ven con preocupación la implementación de esta ley porque desalienta el consumo responsable de alcohol. Por ese motivo defienden que se mantenga el 0,5% que permite tomar una copa de vino ya que eso no afecta la capacidad de conducción. incluso remarcan que el 0,0% es ficticio porque el uso de enjuague bucal ya puede disparar falsos positivos.

Por ese motivo sorprendió que los diputados Adolfo Bermejo y Liliana Paponet votaran a favor de la tolerancia cero pese a que el titular del INV, Martín Hinojosa y el presidente de Coviar, José Zuccardi, habían manifestado el perjuicio que le genera a la industria madre de la provincia.

En lo que respecta a la aplicación, dependerá de los controles que se realicen. En Mendoza ya está claro que se seguirá permitiendo el 0,5%. La duda gira en torno a las rutas nacionales.

"No se va a poder ir a las bodegas porque en las rutas nacionales se va a exigir el 0,0%", manifestó el gerente de Acovi Nicolás Vicchi respecto a esa situación. "Va a venir alguien con su auto desde Córdoba a visitar las bodegas pero no va a poder consumir la copa de vino. Va a tener que sumar el traslado y eso desalienta y castiga al consumo responsable", aseveró.

Aún la ley no se aprueba y quedan muchas dudas respecto a su aplicación. Lo que está claro es que la ley nacional quedará en la nada si no se aplican controles para garantizar su cumplimiento. "El Alcohol Cero suena lindo pero no cambia nada. ¿Hay controles de alcoholemia en las rutas nacionales? No, no hay. Si queremos hacer algo en serio reforcemos controles y mejoremos la justicia, como hicimos en Mendoza, y no una mera consigna", manifestó en ese sentido el senador Alfredo Cornejo que se opone a la tolerancia cero y como gobernador impulsó multas graves y días de arresto para quienes conducen superando el 0,5% permitido.