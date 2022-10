La advertencia para la candidata del kirchnerismo que recrudece la interna peronista en Mendoza

El próximo 11 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones internas del PJ mendocino para suceder a la senadora nacional y actual presidenta del peronismo, Anabel Fernández Sagasti. En este marco, los rumores de pasillo dicen que tal vez sea una mujer quien lidere el Partido Justicialista, y la precandidata apuntada es la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis.

Ante estas especulaciones, Fernanda Lacoste, asesora de la Municipalidad de Maipú y miembro del Consejo Provincial-PJ Mendoza, declaró en MDZ Radio que “la candidatura de la intendenta santarrosina aún no es oficial y que solo una parte del peronismo la quiere como presidenta”.

“Ella tiene el apoyo de La Cámpora y del exvicegobernador de Mendoza, Carlos Ciurca. Por eso me consta que solo una parte del peronismo la quiere para suceder a la actual presidenta”, dijo la entrevistada.

Hasta el momento, los miembros del partido todavía no han presentado la lista oficial de precandidatos y tendrán tiempo hasta el último día del mes para notificar los postulantes a renovar la conducción. La exsenadora provincial Lacoste figura como una de las potenciales candidatas del peronismo "disidente" y tendría que competir contra Flor Destéfanis y Emir Félix, intendente de San Rafael.

Fernanda Lacoste es referente del peronismo "alternativo" que busca su lugar en la interna del PJ.

Al respecto, Lacoste destacó el rol que han tenido las mujeres dentro del partido durante los últimos años y elogió a los dirigentes por estar hablando acerca de que una mujer conducirá el PJ. Sin embargo, argumentó que “la presidencia del peronismo será comandada por una persona que pueda unir a los militantes con los dirigentes en el territorio y que el liderazgo no tiene que ver con una cuestión de género".

“Estoy orgullosa de que tengamos a una intendenta y a una presidenta en el partido, pero la conducción del PJ no es una cuestión de género y por eso quiero que el próximo titular pueda presidir un partido democrático, abierto y que represente a la militancia en el territorio”, expresó la maipucina, quien es apadrinada por el bando del secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Guillermo Carmona.

Por otra parte, subrayó que el Frente de Todos necesita una "conducción consensuada" por los mismos dirigentes de la coalición. "No podemos darnos el lujo de dejar a nadie afuera y no queremos una unidad impuesta. Queremos construir nuestra unidad, que es complicada por momentos, pero hay que edificarla por medio del diálogo y no con empujones”, concluyó.