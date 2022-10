El contundente reclamo de jóvenes empresarios mendocinos

En el marco del Foro Jóvenes de la Industria Nacional que organiza en nuestra provincia ASINMET, ASINMET Joven y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) en Hotel y Casino Cóndor de Guaymallén, el sector Joven de la Federación Económica Mendoza fue invitado para participar de la jornada y disertar sobre educación. La misma estuvo a cargo de la presidenta del área, Carolina Martínez, que en un panel sobre capacitación y formación profesional expuso sobre "la educación desde la perspectiva de los Jóvenes FEM" y pidió trabajar para que Ezeiza deje de ser la mejor opción para los jóvenes.

"Tenemos la obligación de educar a nuestras juventudes para que puedan materializar sus sueños. Tanto a aquellos que tienen la oportunidad de irse del país, como a aquellos que ni siquiera ven Ezeiza como opción porque les hace ruido la panza de hambre y ni siquiera conocen la ciudad de Mendoza. Es por eso que proyectamos una Mendoza, y por qué no, toda la Argentina con más inversión en educación, más inversión en conocimiento y menos pobreza", expresó.



"La educación es una de las más grandes deudas de la Argentina. Claramente hay un potencial enorme, lo vemos en la gran masa de profesionales prestigiosos que tenemos, pero también vemos la enorme fuga de materia gris de nuestro país", manifestó Martínez.

"Venimos postergando la educación y hoy nos estamos atrasando mucho en un mundo que no perdona estas cosas", esgrimió y sostuvo que "lo más importante que se tendría que tratar hoy en la agenda pública es la educación e invertir en educación".

"Lamentablemente notamos que se está haciendo muy poco y esto no basta en un mundo que se mueve a pasos acelerados", remarcó. "Creemos que está bien hablar de macroeconomía, inflación, el dólar, etc., pero no hay ninguna temática más relevante que invertir en mejorar la educación de la Argentina para estar preparados para el futuro que se viene", agregó Martínez.

"Tenemos la infraestructura y los profesionales, falta voluntad política, para que se actualicen los contenidos curriculares y sean adaptados a los requerimientos actuales del aprendizaje. Para nosotros, la educación es la base para sanear todos los males de nuestro país, no se puede proyectar absolutamente nada sin un sistema educativo sólido que forme personas adaptativas, con contenidos técnicos y humanos, es decir con habilidades blandas y duras, que permitan su desenvolvimiento en cualquier contexto", aseveró.

"Para el mundo de hoy es fundamental educar a los alumnos para que tengan más pensamiento crítico y enseñarles a discernir la información, en vez de recordar algo de memoria. Una de las cosas más importantes que hoy tenemos que cambiar en la educación es no enseñar tanto el dato sino cómo encontrarlo y mostrarle que les sirve esa información; llegar a generar nuevas sinapsis en la educación", finalizó y dijo que en la actualidad nunca dejás de estudiar porque "ahora es inminente la formación y estar informado constantemente porque quedas fuera de sistema en un mundo donde la información vuela".

"Estamos convencidos y coincidimos en que no hay manera de proyectar nada sin que las generaciones más jóvenes tengan un horizonte que le diga vamos para acá. Y ese horizonte nosotros lo vemos en la educación", concluyó.