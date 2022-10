La aclaración de Martín Tetaz sobre una alianza con Javier Milei

El diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, opinó sobre el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, y destacó sus diferencias. El economista aclaró de qué forma haría algún tipo de alianza con el ícono del liberalismo y expresó: "Tenemos que hacer un acuerdo político con Milei en algunas provincias como la de Buenos Aires", expresó el legislador porteño.

-¿Qué opinas del diputado de Libertad Avanza Javier Milei?

-Con Javier me llevó bien en términos personales y no tan bien en términos políticos. Una crítica que le hacía mucho al liberalismo argentino es que se pelean todo el tiempo entre ellos y no tanto con los que tienen una diferencia más grande. Gastaban demasiado tiempo con el liberalómetro. La misma pelea de Milei y José Luis Espert es increíble.



-¿Qué te parecen las medidas que propone Milei?

-Tengo diferencias políticas y económicas con Milei pero los dos estamos convencidos de que 2+2 es 4. Coincido en un montón de cosas, lo conozco a Javier hace un montón de años, desde antes de que estuviera en los medios. Creo que las propuestas de reformas que tiene son ideas un poco viejas y que no funcionan en ningún lugar del mundo. Esa es mi crítica principal.

El diputado de Libertad Avanza Javier Milei.

-¿Te gustaría hacer algún tipo de alianza con Milei?

-No me gustaría que integre Juntos por el Cambio pero creo que tenemos que hacer un acuerdo político con él en algunas provincias como la de Buenos Aires. Igual debemos mantener la identidad. La provincia bonaerense no tiene ballotage y nosotros necesitamos convertir la elección de octubre en un ballotage. En las PASO necesitaríamos que se deje a los dos candidatos más competitivos. El candidato peronista que sea, Wado de Pedro, Kicillof, el que sea. Y que del otro lado el opositor mejor parado sea el candidato y los demás se bajen. Ese acuerdo político si lo hacemos con Javier Milei creo que el peronismo pierde la provincia seguro.