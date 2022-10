Efecto Manes: la UCR también se despegó y advirtió al médico

Facundo Manes sobregiró la crítica ensayada previamente y quedó solo en la banquina, sin que nadie quiera arrimarse ni por error: ni su partido, el que lo vio empezando a militar en Salto hace cuarenta años, quiere estar cerca ahora. Lo había conversado con su hermano Gastón, mentor de su hermano y dirigente de peso en la UCR, especialmente la bonaerense desde que logró ser ungido presidente de la Convención Radical nacional el año pasado.

Goropo, como lo llaman en su Salto natal, y Gastón, nunca pensaron que una entrevista más en un canal de televisión podía patear el avispero para no tener retorno con Mauricio Macri y parte de Juntos por el Cambio. Ahora la UCR nacional se despega y avisa sin traicionar: “La Unión Cívica Radical trabaja para fortalecer la unidad de Juntos por el Cambio, la única herramienta para terminar con el kirchnerismo que generó más inflación y pobreza”. No quedan dudas.

MDZ conversó con todos los sectores del armado político opositor: al unísono coinciden que Goropo se equivocó y hasta su partido emitió un comunicado dejando en claro la incomodidad que generó el médico con sus punzantes declaraciones. “Macri y Cristina son dos populistas, uno institucional y otro económico”.

Esos fueron los conceptos que reventaron la paciencia que desarrolló Mauricio Macri durante sus años de armonizadora y lectura budista. El propio secretario privado y actual diputado Darío Nieto lo apuró en Twitter: “Mauricio Macri fundó un partido, en quince años ganó la Ciudad, Nación y cambió la historia de la Argentina para siempre, ¿a quién te comiste Manes?”, azuzó Nieto, quien mantuvo enérgicos chats con cambiemitas donde Manes era sinónimo de traidor e insultos.

“Está loco, dice cualquier cosa, es un vende humo, no ganó nada, se subió a un caballo que no existe, tendrá que ir a unas PASO y perder, no le queda otra”. La definición es de un dirigente que camina la vida al lado de Macri hace muchos años y conoce perfectamente el pensamiento del expresidente. Tajante, creen que no hay retorno y que Manes deberá hacerse cargo de las consecuencias que esto conlleva.

La UCR tampoco manejó eufemismos en su comunicado: “Estamos enfocados en proveer soluciones a todas aquellas cuestiones que angustian a una sociedad muy castigada, y por momentos, escéptica. Cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de dónde venga, lesiona la esperanza que venimos construyendo en JxC”.

En realidad la soltada de mano al científico viene de antes. Ya había habido reuniones en las que la personalidad de “los Manes” no hacían fáciles las negociaciones. “Compitió una vez, en una elección de término medio y perdió con Santilli, por qué cree que es algo más que un militante”, se preguntó un radical que camina junto a Enrique Nosiglia, quien hace cuarenta años pincela las listas de legisladores del partido centenario. Es de hecho Nosiglia quien sigue digitando el futuro de Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti y los armadores del interior del país.

“Manes quiere romper, está bien, irá por afuera, busca un acuerdo para la tercera vía”, dice un armador de Horacio Rodríguez Larreta, quien según Juan Courel, especialista en comunicación política, es el principal perjudicado por las declaraciones de Manes.

"La estrategia de Manes tiene que ser robarle el centro a Larreta y encerrarlo a la derecha, la estrategia de Larreta ampliar a la derecha sin perder el centro y la de Bullrich y Macri con contener a la derecha les alcanza”, resumió en un ida y vuelta de Twitter Courel, quien aparte consideró que quien se proclame candidato celeste (en contra del aborto) estará presente en un balotaje.

Finalmente, desde el armado de Patricia Bullrich fueron más determinantes: “Nada de lo que haga Manes puede tener injerencia en el armado de Patricia”, resumió un dirigente que recorre el país, hoy en La Rioja, armando las posibles listas y los equipos técnicos de quienes respaldan a la exministra de Seguridad y precandidata a presidenta.