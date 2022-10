A quién votaron los brasileños radicados en Argentina

Las elecciones presidenciales de Brasil llegaron a un punto de tensión cúlmine. El presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Lula Da Silva disputan la banca presidencial en un balotaje decisivo. MDZ tuvo diálogo directo con los brasileños radicados en Argentina que tuvieron que votar en la embajada de Brasil, en Cerrito 1350.

El único color manifestado en la calle Cerrito fue el rojo. Los seguidores de Lula da Silva se hicieron notar con sus banderas y los cánticos propios del partido laboral brasileño. La excepción a la magnitud roja fue el grito al paso de un seguidor de Bolsonaro para provocar a los de la vereda de enfrente. "¡Lula preso y ladrón!", exclamó el seguidor del candidato de derecha.

Una manifestante de la marea roja se acercó a MDZ para contar porqué apoya al candidato del Partido de los Trabajadores. "Hay que limpiar todo lo que hizo Bolsonaro estos cuatro años. 'Bolsonazi' le decimos nosotros. Bolsonaro es misógino, homofóbico, todo lo malo que queremos abolir. El tipo es todo lo que no queremos para el país", expresó la brasileña radicada en Argentina.

La seguidora de Lula reveló que así como no le gusta nada el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, tampoco le agrada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Cristina no me gusta tampoco igual. Soy peronista no K. A mí me gusta Aníbal Fernández, es muy directo", destacó ésta.

Manifestantes a favor del expresidente Lula Da Silva.

La polarización en estas elecciones brasileñas es abismal. MDZ tuvo la posibilidad de entrevistar a un votante no radicalizado quien dijo: "En esta elección no tengo un elegido por el tema de que ninguno es prometedor. Por un lado, Lula le hecha la culpa a Bolsonaro y por el otro viceversa. No tengo un favorito".

El brasileño luego reveló que el liberalismo en Argentina es lo que más le llama la atención. "Aquí en Argentina he escuchado mucho sobre Milei. Es un fuerte candidato a la presidencia de Argentina", destacó éste.

Por último, MDZ se llevó una sorpresa. Una de las seguidoras de Lula da Silva reveló su opinión respecto a Cristina Fernández de Kirchner: "No me gusta Cristina para nada. El único que hizo algo es el marido, Néstor, ella es mucha belleza y nada más".

"Latinoamérica necesita gobiernos populares pero firmes. No Bolsonaro pero tampoco flojo como Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández que reparten planes. Mi bronca con el gobierno de acá son los planes sociales que reparten a cualquiera. La gente que tiene que acceder a los planes no puede por los planeros que se aprovechan", sentenció la manifestante roja.