Uno de los hombres fuertes de Mauricio Macri ya se ve como Gobierno en 2023

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Hernán Lombardi ratificó la necesidad de "ir a déficit cero desde el primer día del nuevo Gobierno", motivo por el cual lo que no sirva del Estado "se va a limpiar rápidamente".

"No vamos a financiar un sistema populista que nos ha hecho retroceder tanto a los argentinos. Lo que sirve en el Estado habrá que mantenerlo, pero lo que no sirve se va a limpiar rápidamente", advirtió Hernán Lombardi.

Además precisó: "El diagnóstico es muy duro. Nadie aguanta un impuesto más, nadie nos va a prestar más plata. Hay que ir a déficit cero desde el primer día del nuevo Gobierno. Las empresas públicas tienen que vivir de sus ingresos".

"La decadencia es muy profunda. Son décadas de ir para atrás y ya no hay lugar en la memoria de dónde mirar para atrás y proyectarse hacia adelante. Hemos ido teniendo cada vez más pobres e inflación", enfatizó el diputado nacional.

En ese marco, el dirigente de Juntos por el Cambio aseguró que el gobierno de Alberto Fernández "le ha hecho daño a la Argentina", motivo por el que consideró que lo más importante es "tratar que en este tiempo que falta (para que concluya el mandato), que es bastante desde una forma de verlo, hagan la menor cantidad de daño posible".

"Cambiar para reformas profundas como necesita la Argentina para salir de la decadencia no lo van a hacer. No tienen la convicción, el poder ni la cohesión para hacerlo. Estoy viendo los parches que el gobierno le está poniendo al Presupuesto. No gobiernan sino que improvisan", disparó.

Para Lombardi, es importante "fortalecer una alternativa para buscar un buen gobierno" y anticipó que, en caso de que Juntos por el Cambio gane las elecciones presidenciales del año próximo, van a "necesitar más diputados, más senadores y una enérgica movilización de todos los argentinos para impulsar los cambios necesarios".

"Vamos a tener que estar alertas y movilizados desde el primer día, porque ellos no saben gobernar pero para desestabilizar son un ejemplo, son maquiavélicos para eso", ironizó.