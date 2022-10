Patricia Bullrich sale con todo a la cancha y ya no maquilla sus diferencias con Horacio Rodríguez Larreta

Patricia Bullrich se sigue sorprendiendo cuando desde el colectivo 707 un pasajero baja corriendo para sacarse una selfie o sus referentes son consultados por el controlador que espera que suban todos los que están en la parada. Eso lo vivió MDZ hoy en San Isidro, cuando empezaba la recorrida junto con Ramón Lanús y Joaquín De la Torre por la avenida Centenario y la gente le pedía una foto como a una rockstar.

Estaba tranquila, mucho más que lo que se la ve habitualmente, hasta sonriente, con un semblante que la ayudaba mucho. Sus colaboradores no lo dicen, pero seguramente habrá sentido un gran respaldo de Mauricio Macri cuando el domingo la puso como una candidata formal a la presidencia, a pesar el pensamiento que sostienen varios de que ella será la primera que hará olvidar al expresidente por las similitudes que guardan en sus respectivos mensajes públicos. Sus valores políticos subieron varios puntos en la bolsa de valores y no queda nada que le puedan ofrecer para que acepte declinar su postulación en post de la unidad.

Lo que los focus group han notado es que es Bullrich, además, quien le empieza a retener para el principal espacio opositor los votos que se empezaban a escapar vía Javier Milei. Si bien no son lo mismo, y a pesar que ella hace más de cuarenta años que milita en la política, lo que más se le reconoce es el enfrentamiento con Hugo Moyano en la época de Fernando De la Rúa, su jefatura al frente de la Seguridad con Macri y su campaña anticuarentena eterna con el actual Frente de Todos.

Cada vez con más asiduidad se compara la futura interna de Juntos, en la que competirá contra Horacio Rodríguez Larreta si no hay acuerdo, como la reedición de Carlos Menem contra Antonio Cafiero en 1988, época en la que el peronismo debatió en una gran interna entre dos modelos y formas relacionarse. El primero de manera pintoresca y artesanal, casi sin hacer política, y la otra, con todos los atributos del poder real y el aparato político institucional.

“Sí, yo siento que a nosotros nos consideran marginales por ir directamente a la gente, por no pensar en los aparatos y que todo es una componenda de la política, que hay que seguir las causas de la sociedad. Ser lateral a todo eso que es la política tradicional no me molesta porque lo siento en la gente que nos acompaña y nos apoya”, le dijo a MDZ la presidenta del PRO en medio de su recorrida por San Isidro, lejos de sus barrios más ostentosos.

“De esta manera, lo único que hacemos es reconstruir el vínculo de la política con la gente, ese vínculo que se rompió”, agregó Bullrich, para quien el Gobierno ejemplifica claramente la distancia que tiene el poder de la realidad, “cuando se la pasa discutiendo lo que dice un integrante de Gran Hermano”.

“Es claro que el presidente se pasó mucho tiempo con su vocera discutiendo qué hacer, cómo actuar, mientras que Argentina está atravesada por la inflación, la inseguridad y la falta de trabajo. Es un gobierno que piensa en cosas ultras mínimas”, explicó la precandidata presidencial. Foto: Sergio Koltan

¿Y en la oposición no pasa algo parecido, donde todos parecen pelearse entre sí?

Nosotros ya decidimos no pelearnos con nadie y nuestro camino es con la sociedad, no mirando lo que hacen los competidores internos con los que vamos a tener PASO. Estamos haciendo todo mirando a la sociedad, abiertamente y mostrando nuestras propuestas de cambio”.

¿Por qué percibe que la gente ya incorporó a su persona como alguien que puede resolver las cuestiones como las de Villa Mascardi, el combate contra la droga o los piquetes?

Primero porque ya lo hice, porque ya lo demostré. Y segundo porque en la Ciudad de Buenos Aires hay muchos años que hay piquetes y no pudieron hacer nada contra eso. Esa es una comparación natural de la gente.

¿Hay diferencias sustanciales también en el plano económico entre usted y los otros candidatos de Juntos?

Estamos trabajando sobre una base común y luego pondremos nuestras miradas características. Ese plan será ejecutado por nosotros, y ahí pesan las personalidades y si estamos dispuestos a cumplir con lo que está escrito en las plataformas.

¿Cuál sería la fuerza de la que hablás? ¡Juntos o …

La fuerza del cambio, la que encabezo a nivel nacional y a nivel provincial están Joaquín De la Torre y Javier Iguacel y en los distritos dirigentes como Ramón Lanús y tantos otros. Argentina necesita un cambio profundo, un cambio de raíz y no de maquillaje y tan negociado que termine siendo más de lo mismo.