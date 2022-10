Una de las nuevas ministras de Alberto Fernández busca instaurar el miedo de cara a las elecciones

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, aseguró que el "horizonte" del Gobierno nacional es recuperar los salarios y crear más empleo y advirtió que "hay que ser muy conscientes de la amenaza" de que si Juntos por el Cambio gana las elecciones en 2023 derogaría "los derechos laborales y sociales".



"El sector más castigado es el informal y eso es lo que nos preocupa. Lo principal es la recuperación de los salarios acompañado de la creación de empleos, ese es nuestro horizonte y objetivo", señaló la recientemente designada titular de la cartera de Trabajo.



Olmos destacó que durante el Gobierno de Alberto Fernández "hemos generado una situación económica que ha permitido crear empleo de una manera muy interesante, muy fuerte", y detalló que "hace 24 meses que estamos con una economía que crea empleo".



"El problema que tenemos es que por el proceso inflacionario esa dinámica de creación de empleo no se traduce como desearíamos en el nivel de ingresos de la población", indicó.



Además, advirtió que "hay que ser muy conscientes de la amenaza" de que Juntos por el Cambio gane las elecciones del año que viene y vaya contra los derechos laborales.



"Una de las cosas que para mi es muy fuerte, es que si tenemos una deuda es porque todavía no pudimos recuperar el nivel de pérdida y capacidad adquisitiva de los salarios, que se desarrolló en el gobierno macrista", marcó Olmos.



Y en ese sentido aseguró que "si se reinstala ese proyecto y con la soberbia con que lo exponen, diciendo que vienen con velocidad para derogar todos los derechos laborales y sociales, es un problema".



También se refirió a la situación de las paritarias de los sindicatos de camioneros y transporte de pasajeros: "Vamos a trabajar codo a codo con los compañeros de Camioneros y UTA y sus organizaciones para tratar de resolver las paritarias. En ambas vamos a trabajar intensamente para llegar a un acuerdo, nuestro objetivo es que se recuperen los salarios".



Respecto al conflicto que hubo con los trabajadores del neumático, Olmos consideró que "hay un desequilibrio entre la difusión del conflicto y la baja difusión de las soluciones", porque "apareció un conflicto pero se resolvió correctamente, de un modo democrático, con mucho diálogo y adquirió una trascendencia que opacó todo el resto de la tarea, y no por ser silenciosa es menos positiva".



"Desde el punto de vista estadístico estamos en el período de menos conflictividad salarial que recordamos desde la serie creada a partir del 2019, con niveles de solución de paritarias altísimos", completó.