Primeros chispazos entre legisladores por el proyecto de zonificación minera

La discusión por la minería en Mendoza volvió a instalarse en la Legislatura a raíz del proyecto de ley que presentó el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, para crear un área de interés minero en el departamento sureño. Durante la sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles se vieron los primeros chispazos en torno a este debate que ha generado fuertes controversias en la historia reciente de la provincia.

En el recinto de la Casa de las Leyes aparecieron hoy carteles con consignas que señalaban “El agua de Mendoza no se negocia” y “No a la zonificación minera”, el día después del ingreso del proyecto firmado por la senadora radical malargüina Jésica Laferte. No obstante, el tema no estaba entre la agenda de los diputados, pero se coló en medio del tratamiento de una declaración de interés.

El Bloque Unión Popular - Frente Renovador, integrado por los diputados Jorge Difonso, Mauricio Torres y José María Videla, presentaron una iniciativa expresando el deseo que se lleven adelante las acciones pertinentes que permitan el trasvase de las aguas del Río Grande al Río Atuel.

Tras la pandemia y la crisis más grande que asoló este departamento y sin Portezuelo del Viento; es necesario que los mendocinos comprendan que el futuro -para #Malargüe- viene de la mano del desarrollo minero. Queremos trabajar de lo que somos, sabemos y siempre hicimos. pic.twitter.com/WgYqy1IoZc — Juan Manuel Ojeda (@Juanojeda84) October 12, 2022

Todos los legisladores se manifestaron a favor de la propuesta, pero durante su locución, el presidente del bloque del PRO, Gustavo Cairo, instaló el debate minero. “Estamos mirando el Sur dejando de lado un componente importante que es Malargüe. Recién se aprobó una ley prorrogando el arraigo de los puesteros, que es muy interesante su actividad pero no deja de ser una economía de subsistencia, que hay que apoyarla y ayudarlos para crezcan en su actividad esa gente de trabajo y tan esforzada”, comenzó señalando.

“Pero recientemente el intendente de Malargüe ha presentado un proyecto para permitir que en ese departamento que no es apto para la agricultura en la mayor parte de su territorio, que es el 25% de la provincia de Mendoza, se deje desarrollar la esencia de ese departamento que es, además de la actividad caprina, la actividad minera y petrolera. Por supuesto que petróleo se hace como en otros departamentos, pero la actividad minera y petrolera a gran escala no están siendo desarrolladas en este momento”, consideró el legislador.

En este sentido, sostuvo que “no puede ser que el resto de los departamentos y de los dirigentes de la provincia de Mendoza le prohibamos a Malargüe desarrollarse mínimamente en lo que además nos podría ayudar a desarrollar al resto de la provincia”.

El diputado del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, replicó los dichos del legislador del PRO y apuntó contra el intendente de Malargüe por intentar una modificación en la Ley 7722. “Malargüe lejos de no poder desarrollar la agricultura, es una de las tierras predilectas para la plantación de papa. Si dispusiera la creatividad en hacer un mejor uso del recurso hídrico, como se ha realizado en la Patagonia para poder implementar y fomentar la agricultura en el departamento, seguramente podría tener un claro potencial económico desde ese sector”, indicó.

“Pareciera que lo único que está en agenda del intendente Juan Manuel Ojeda es la modificación de la 7722. Ley que a pesar de que se la considera restrictiva, ha permitido que se avance en el desarrollo de dos proyectos importantes en Malargüe, uno es Hierro Indio y el otro Potasio Río Colorado”, expresó y agregó: “Estamos tratando de convertir a Malargüe en una zona de sacrificio ambiental”.

Asimismo, Fugazzotto planteó que “tenemos claros ejemplos de que los entes de control en nuestro país no funcionan. Si no podemos controlar ripieras que están a la orilla de la ruta y tenemos entes de control que son incapaces de resolver este problema, pensar hoy día en cualquier flexibilidad a este tipo de normativas es una irresponsabilidad ambiental”.

Añadió que “plantear zonificaciones mineras es una actitud totalmente irracional, porque hoy es Malargüe, mañana es Uspallata, pasado es Valle de Uco y después la plena vigencia de la 7722 es en la Ciudad de Mendoza donde no podemos desarrollar minería”.

Luego se dirigió directamente al diputado Cairo y remarcó que “podemos desarrollar la minería en Mendoza con la plena vigencia de la 7722, solamente las multinacionales tienen que pensar en reducir un poquito su margen de ganancia y beneficio económico en pos de preservar el ambiente”.

El legislador del PRO tomó el guante y señaló que “es fundamental para Mendoza el desarrollo de sus riquezas y gran parte de las ventajas que tiene Mendoza es poseer yacimientos de cobre a lo largo de 700 kilómetros de montaña. En Chile se dice que el cobre es el sueldo de Chile, tienen claro que son un país de montaña y que viven del cobre”.

Concluyó remarcando que la minería es un tema a debatir no solo para Malargüe sino para el desarrollo del resto de Mendoza.