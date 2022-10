Rodolfo Suarez le soltará la mano a un intendente radical

El intendente de Malargüe el radical Juan Manuel Ojeda, anunció que esta semana presentará en la Legislatura su proyecto para exceptuar al departamento de la aplicación de la ley 7722 que prohíbe el uso de algunas sustancias químicas en la actividad minera. Sin embargo, el Gobierno de Rodolfo Suarez no respaldará esta uniciativa y ratificará la vigencia de la norma en todo el territorio provincial. Mañana miércoles habrá manifestaciones en distintos puntos de la provincia en contra del texto que impulsan desde Malargüe.

“No es un proyecto del Ejecutivo y tendrá el tratamiento de cualquier otro”, sostuvo la presidenta provisional del Senado Natacha Eisenchlas ante la consulta de MDZ. Además, agregó: “El gobernador ya ha dicho que no hará nada por fuera de la 7722”. De esta manera, con pocas palabras, la legisladora oficialista aclaró que no se trata de una iniciativa que esté acordada con el Gobierno de Suarez, pese a que se trata de un intendente del mismo signo político que el Ejecutivo provincial.

El intendente Ojeda viene anunciando desde hace varios meses que presentará en la Legislatura un proyecto de “zonificación”, es decir, que permita que en un área delimitada de Malargüe se pueda hacer minería con sustancias químicas como el cianuro que está prohibido en Mendoza desde 2007 por la ley, con el argumento de proteger los ríos de la contaminación que podría ocasionar la actividad.

Hace una semana, el jefe comunal le puso fecha al envío del texto legislativo. Advirtió que ingresaría a la Legislatura el 13 de octubre ya que quedan menos de 20 días para que se termine el período de sesiones ordinarias. Esto implica que, desde noviembre hasta el 1 de mayo, se discuten sólo proyectos enviados por el Ejecutivo o de legisladores que hayan sido presentados con anterioridad. Su idea es presentarlo a través de la senadora radical Jésica Monforte, quien es su esposa. MDZ intentó comunicarse con la legisladora pero no obtuvo respuesta.

El primer indicio de que el proyecto no tenía consenso fue que los empresarios mineros nucleados en CaMEM sacaron un comunicado informando el desconocimiento que tenían del mismo. “En relación a los detalles de esta propuesta legislativa, queremos aclarar que la Cámara no ha sido formalmente consultada sobre la misma, por lo que desconocemos sus verdaderos alcances. Esto impide que esta institución pueda tomar una posición fundada y responsable sobre la propuesta”, aseveraron.

El Gobierno se encargó también durante el fin de semana de aclarar a dirigentes del arco político opositor a la minería, que no se trataba de una iniciativa oficial y que no sería tratado. Un hecho que el Ejecutivo no quiere repetir es lo que ocurrió en 2019: a pocas horas de haber asumido como gobernador, Suarez propició una modificación a la ley 7722 que fue aprobada por la Legislatura. Pero días después debió derogarla porque las manifestaciones de rechazo se replicaron en las calles de los distintos departamentos mendocinos.

En ese sentido, este miércoles habrá movilizaciones en contra del proyecto de Ojeda en distintos puntos de la provincia. Desde las 18, integrantes de las asambleas mendocinas por el agua pura se encontrarán en Garibaldi y San Martín de la ciudad de Mendoza. Lo mismo se replicará en San Carlos y San Rafael. Hacia tierra sancarlina viajarán vecinos de Tupungato y Tunuyán que se oponen a la actividad. En tanto que San Rafael recibirá una marcha de asambleístas de General Alvear. Además desde Uspallata seguirán pidiendo la sanción de la ley que declara área protegida a la zona Uspallata Polvareda y por lo tanto evita la instalación de futuros proyectos mineros.

La ley 7722 fue aprobada el 20 de junio de 2007 luego de masivos reclamos del Valle de Uco, Alvear y Uspallata. Las asambleas se han mantenido activas contra la minería y han rechazado intentos de modificación de la norma durante estos últimos años.

Lo que creen en Casa de Gobierno es que el intendente malargüino enviará la iniciativa pese a no tener consenso para responder a pedidos de su departamento, es decir, para cuidar a su electorado, a menos de un año de los comicios. Más teniendo en cuenta que la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento, que se proyectaba en el lugar, no será posible, al menos por estos años, por la ausencia de laudo presidencial y ante el rechazo de La Pampa.