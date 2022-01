Empresarios de la Arístides tomaron una decisión acerca del Pase Sanitario

El Gobierno de Mendoza informó este martes que entra en vigencia la medida dispuesta por la Casa Rosada respecto a la aplicación del Pase Sanitario. El ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, señaló en conferencia de prensa que, según la resolución, el pase se exigirá para el ingreso a boliches, fiestas, eventos masivos y espectáculos deportivos. En ese sentido, no se incluyó a locales gastronómicos o bares, por lo que desde el núcleo de empresario de la calle Arístides Villanueva manifestaron que no lo solicitarán.

Andrés Civit, vocero de empresarios de Arístides Villanueva, dialogó con MDZ y dio precisiones sobre qué sucederá en una de las zonas más concurridas a nivel de ocio. "Lo que nosotros vemos en general desde gastronómicos de la Arístides es que dejar la responsabilidad en los privados no es acertado porque no tenemos fuerza de poder sobre el resto de las personas jurídicas", sostuvo.

En esa misma línea, aclaró que, por más que exista un grupo para generar consensos entre propietarios, "no habría manera de que nosotros podamos obligar. Podemos ponernos de acuerdo, pero no se puede obligar".

Por otro lado, comentó: "No es una medida anti prevención de nuestra parte. Si el Gobierno no lo pone como algo obligatorio, es porque realmente no hace falta. Cuando hubo que cerrar a las 23, lo hicimos. Cuando hubo que reducir el aforo, también. Lo mismo haríamos en este caso, pero no está la disposición. Dejaron la pelota picando en el área de los privados".

Los bares de la calle ubicada en la 5ta Sección suelen estar colmados de clientes, principalmente los fines de semana.

"La variante que circula es menos invasiva y causa menos internaciones y muertes, pero no quiere decir que no haya que cuidarse. Por eso hemos vuelto a ser mas exigentes con el uso de barbijo para circular en los bares y el uso de alcohol en gel. Dudo que un privado pida el Pase Sanitario", acotó.

Asimismo, brindó un ejemplo por el cual su aplicación sería, según sus palabras, difícil de concretar. "En el caso de haya 4 personas en una mesa, si uno no lo tiene, hay que anular la mesa completa".

Por otro lado, se refirió al momento económico que vive el país y remarcó que "hay un proceso inflacionario galopante y muchas veces tenemos que absorberlo nosotros. Entonces, no sería una situación practicable".

El anuncio del Gobierno

Con muchas críticas y algunas dudas, el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, confirmó que ya está vigente el Pase Sanitario en Mendoza. El funcionario de Rodolfo Suarez aclaró que se trata de una medida más de prevención al igual que el uso de barbijo y el distanciamiento, y se quejó de la falta de claridad por parte de la Casa Rosada para determinar el alcance de las exigencias y los mecanismos de control.

"El Pase Sanitario está vigente en Mendoza. No necesita una adhesión provincial. Está en mano de cada uno de los sujetos el control", aseveró dando a entender que son los dueños de boliches los que deberán exigirlo al ingreso. O en todo caso los organizadores de fiestas y eventos.