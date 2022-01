Inquietud y malestar en la Justicia por las insólitas instrucciones que envió la AFI

En momentos donde aumenta la tensión entre los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público con la administración del presidente Alberto Fernández, la titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño redactó y envió una guía “muy excéntrica” para aquellos que requieran información a la ex SIDE. “Estos pretenden que le legalicemos sus búsquedas ilegales”, comenta con preocupación un fiscal de larga trayectoria.

Bajo el pomposo título “Guía de requerimientos del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal sobre el fondo documental ex SIDE” –al que tuvo acceso exclusivo MDZ- la Señora Cinco plantea en el ítem de las recomendaciones que “de un revelamiento efectuado sobre los oficios contestados por el organismo durante los años 2020 y 2021 se detectaron algunas dificultades a la hora de abordar los requerimientos”. Entonces la fiscal plantea consejos a sus colegas a la hora de pedir información a la inteligencia estatal.

Entre las polémicas recomendaciones de la jefa de la AFI al Poder Judicial y a los fiscales, el punto que más llamó la atención es el que exige que “se incorpore una leyenda que permita ampliar las búsquedas. Resultaría de utilidad incluir al final de la solicitud una leyenda del tipo “…y/o toda información que pudiera surgir vinculada con el hecho, la persona y/o la institución requerida”.

Concretamente Caamaño justica este requerimiento “en virtud de que puede existir información en algún documento sobre otra/s personas (sobre todo en la ficha de antecedentes) pero de no indicarse la posibilidad de ampliar la respuesta, no podría aportarse por excederse de la manda judicial”. “Donde dice pedime lo que quieras y este es el formato, pero pide que se use la frase (citada anteriormente) está abriendo una puerta a hacer inteligencia paralela y si se arma quilombo ella se cubre diciendo: esto es lo que el fiscal me pidió”, comenta con preocupación un magistrado de Comorodo Py.

“Si hago de más cubro y se hago de menos también, es instructivo pero que viene con una trampa”, dice un integrante del cuerpo de fiscales federales. Ellos están más molestos porque la titular de la AFI es una colega de muchos años y “sabe muy bien lo que redactó”. “Como puede sacar un anexo de esta naturaleza en medio de la polémica que hay con el manejo de la inteligencia y que limites tiene esto si el pedido que le llega es de un integrante de Justicia Legitima”, comenta otra fuente judicial.