En febrero arranca la campaña de vacunación en las escuelas

La intención para este 2022 del gobierno bonaerense es que haya presencialidad plena en las escuelas, para lograr eso el objetivo es incentivar la vacunación en los más chicos. La campaña para inocular a los chicos entre 3 y 12 años, el segmento de la población de menor porcentaje de vacunados contra el covid, arranca en febrero

Al respecto Leticia Ceriani, subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en declaraciones radiales confirmó que en febrero comienza la campaña de vacunación contra el covid en las escuelas, y afirmó que desde el gobierno están haciendo todo lo posible para incentivar la vacunación en los más chicos.

Subrayó, además, que "el trabajo con las escuelas es fundamental. Siempre la articulación entre Salud y Educación fue una muy buena herramienta en cuanto a prevención y promoción de la salud".

La funcionaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires sostuvo que la tarea no es solo vacunar en las escuelas, agregó “sino un trabajo previo de sensibilización con los docentes y con los trabajadores de la educación para que también sean promotores de la vacuna. La vacunación en escuelas no solo es para los estudiantes sino también para los hermanitos y los padres que por diferentes razones no pudieron vacunarse”

Con respecto a la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires, Ceriani afirmó: "Viene muy bien, en la provincia hay un 90% de cobertura con primera dosis y más de un 80% con segunda dosis y trabajando fuertemente en el grupo de los menores". En tanto, señaló que "en el caso de los menores de 18 años la cobertura está todavía por debajo del 80% en primera dosis, y está más acentuada en los mayores".

Por otra parte, se refirió a las postas de vacunación en los lugares turísticos de la provincia de Buenos Aires, dijo: "Están funcionando muy bien. La propuesta que hizo el gobernador, fue que todos los puntos turísticos de la provincia tuvieran las llamadas postas sanitarias que contemplan el abordaje sanitario en general y la vacunación".