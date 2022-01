Las señales de que Alberto Fernández prepara el terreno para un posible default

Se viven horas decisivas en la Casa Rosada. Mañana vence el plazo para pagar 731 millones de dólares y el país camina al filo del abismo del default. En el gobierno de Alberto Fernández hay voces -vinculadas al kirchnerismo- que empujan para que no se pague el dinero y se plante postura ante el FMI para que flexibilicen sus condiciones. Pero al mismo tiempo, funcionarios como el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirman que esa posición es irresponsable y que hay que pagar el compromiso asumido. En el medio, Alberto Fernández allana el terreno para cualquiera de esos escenarios.

En las últimas horas trascendió que se le giró un aviso formal al FMI con la hipótesis de no pagar los 731 millones de dólares. En concreto, se dio a entender que si el staff y el board del fondo no aceptan una propuesta superadora que le permita al país evitar un ajuste drástico, no pagarán los millones de dólares que vencen mañana.

La discusión está en torno a la velocidad que pide el FMI para la reducción del déficit fiscal. En la Casa Rosada entienden que los plazos son abruptos y piden que se acuerde un plan a cinco años para evitar un impacto negativo en la sociedad.

Según se pudo conocer, han sido horas intensas con reuniones permanentes entre el presidente y varios de sus funcionarios. Entre ellos, el ministro de Economía Martín Guzmán.

Este último también dialogó con la vicepresidenta antes de su viaje a Honduras, donde volvió a cargar contra las consecuencias del ajuste que exigen los órganos crediticios.

Las cartas terminarán de mostrarse mañana, día en el que se conocerá qué postura primó en el Gobierno nacional.