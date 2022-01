Un peronista lanzó la peor acusación contra José Luis Espert

Una entrevista realizada al peronista y dirigente de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto fue el detonante para un virulento cruce en Twitter con José Luis Espert. Primero, el diputado nacional le recriminó a Pichetto un supuesto cambio de parecer con el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, y el peronista no tuvo pelos en la lengua a la hora de responder.

Todo comenzó cuando Pichetto reaccionó a las declaraciones de Stiglitz sobre la supuesta recuperación "milagrosa" de la economía argentina. "Stiglitz habla pavadas porque está pago desde el Gobierno o desde algún sector. Entonces dice que Argentina es extraordinario como se ha recuperado", dijo el ex senador.

Espert, parado en la vereda opuesta de Pichetto, no dejó pasar estas palabras y, a través de su cuenta de Twitter, lo trató de "tipo inmundo". "Qué tipo inmundo sos Miguel Pichetto. Sos cualquiera. Cualquier bondi te deja bien. Cuando estabas con Cristina, tenías sueños líquidos con Stiglitz", escribió, fiel a su estilo confrontativo. "Dale, hacé memoria. En el sector privado, en el mundo del laburo y el mérito, ni el salario mínimo ganarías", cerró el recientemente electo diputado por Avanza Libertad.

Qué tipo inmundo sos @MiguelPichetto Sos cualquiera. Cualquier bondi te deja bien. Cuando estabas con Cristina, tenías sueños líquidos con Stiglitz ¿No te acordas? Dale, hacé memoria. En el sector privado, en el mundo del laburo y el mérito, ni el salario mínimo ganarías. https://t.co/AAGIiecCo3 — José Luis Espert (@jlespert) January 23, 2022

El mensaje tuvo impacto en el submundo de la política de Twitter, con más de 2 mil "me gusta" y cientos de retuits. En las respuestas hubo mayoría de libertarios que criticaron a Pichetto por su cercanía con Cristina Fernández de Kirchner, que duró hasta finalizado su segundo mandato.

Este lunes, Pichetto salió con los tapones de punta, y lanzó la peor acusación contra Espert. "Diputado Espert: hay un bondi que no me deja bien, y ese es el del vínculo con narcos que prestan camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee negras y aviones privados", escribió al mediodía.

Noticias Relacionadas José Luis Espert puso en ridículo a Alberto Fernández con dichos subidos de tono

Pichetto hizo referencia así al préstamo de un avión por parte del empresario Fred Machado a Espert. Machado, quien está radicado en Miami, fue detenido en Estados Unidos en medio de una investigación por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Este supuesto vínculo salió a la luz durante el 2021, pero no le impidió a Espert llegar al Congreso de la Nación.

El diputado no se quedó callado, y respondió a las acusaciones de Pichetto: "Big Mike. Sabés perfectamente (después de travestirte a Juntos) que esa fue opereta cuando los liberales según, tus nuevos amiguitos, éramos funcionales a los K, tus ex amos ¿te acordas? La patria planera que creaste, mantener fueros a Cristina para no ser enjuiciada por AMIA...".

Big Mike. Sabés perfectamente (después de travestirte a Juntos) que esa fue opereta cuando los liberales según, tus nuevos amiguitos, éramos funcionales a los K, tus ex amos ¿te acordas? La patria planera que creaste, mantener fueros a Cristina para no ser enjuiciada por AMIA... https://t.co/8PKjiGC3HC — José Luis Espert (@jlespert) January 24, 2022

La pelea parece recién haber comenzado.