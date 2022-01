Por qué Rodríguez Larreta vuelve a poner contra las cuerdas a Axel Kicillof

El Gobierno porteño le puso fecha al inicio del ciclo lectivo y, como el año pasado, le pasó la presión al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien desde el inicio de la pandemia viene marcando diferencias en la forma de encarar las medidas sanitarias respecto a lo que hace la Ciudad de Buenos Aires.

En medio del aumento de casos, Horacio Rodríguez Larreta, junto a la ministra de Educación, Soledad Acuña, anunciaron que a partir del 21 de febrero se iniciarán las clases “con los alumnos en el aula”.

La aclaración no es menor, ya que las autoridades bonaerenses mantuvieron resistencia a hacerlo de esa forma, en el comienzo del 2021, y llevó hasta una disputa judicial que terminó en la Corte Suprema.

El anuncio de Larreta pone ahora los ojos en la política que adoptará Kicillof. Desde su entorno, no dan señales claras de cómo se iniciarán las clases en ese distrito.

Esto está generando preocupación en los grupos de padres que, desde marzo del 2020, vienen teniendo un enfrentamiento con el gobernador por encabezar la política de cerrar las aulas y privilegiar el dictado de clases virtuales. Esto se sostuvo hasta cuando la evidencia científica y la experiencia de otros países mostraban que las aulas no eran un foco mayor de contagios que el resto de las actividades.

MDZ consultó a uno de los representantes del colectivo Padres Organizados de la provincia de Buenos Aires y pudo constatar que existe preocupación por la falta de información sobre el momento en que se iniciarán las clases en el distrito.

“Estamos preocupados por la falta de información desde la gobernación. Creemos que los daños por la no presencialidad durante todo 2020 y gran parte del 2021 es algo que no se puede repetir” dijo Joaquín Gardel a MDZ

Asimismo remarcó que, a diferencia de otros años, no se publicó al cierre del ciclo lectivo el 2021 cuáles serían las fechas de inicio y de finalización del ciclo 2022. “Siempre se anticipa cómo será el año siguiente y esta vez no está”, agregó. El ministro de Educación bonaerense, Jaime Perczyk, señaló la importancia de iniciar el ciclo lectivo con “presencialidad plena”, aunque no dio precisiones sobre la fecha exacta.

Hay versiones que indican que sería a partir del 2 de marzo, pero no hay información oficial. Además, si comenzarán en esa fecha y terminaran el 16 de diciembre, como se viene haciendo, no se alcanzarían a dictar los 190 días de clases prometidos.

Esto genera preocupación en los grupos de Padres Organizados. También las dudas se acrecientan debido a que no será el Ministerio de Educación el área que determinará cuándo comenzarán las clases, sino el de Salud, comandado por Nicolás Kreplak, que siempre mantuvo una posición dura sobre las clases presenciales.

El otro tema de preocupación son las medidas sanitarias que se exigirán. “Hasta este momento, si bien hay rumores de actualizaciones de protocolos, no hay confirmación sobre cómo será, por lo que suponemos que seguirán existiendo los lineamientos del año pasado” dijo Gardel.

Recordó que el año pasado, el protocolo se terminó de redactar el 24 de febrero. “Estamos acostumbrados a la falta de planificación e incertidumbre por parte de la Dirección General de Cultura y Educación”, se lamentó.

Desde el Gobierno porteño ya se aclaró que no se exigirá el pase sanitario en los colegios. La posición contraria a Larreta que suele mostrar Kicillof en casi todos los aspectos generan temor en los padres de que se fuerce la vacunación con mecanismo como este.

“Con respecto al pase sanitario en las escuelas, hemos manifestado que se debe garantizar, en niños, niñas y adolescentes, las clases presenciales sin restricciones. La vacuna no puede ser un condicionante para la vuelta a clases”, expresó el integrante de Padres Organizados de PBA. En ese sentido, señala que en todo el mundo se ha demostrado que las escuelas no son un foco de contagio sino, al contrario, son un foco de detección. “En Europa se está volviendo a las escuelas con clases presenciales”, concluyó Gardel.