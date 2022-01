Alfredo Cornejo fulminó a Martín Guzmán con una dura acusación

Luego del fracaso del encuentro entre dirigentes de Juntos por el Cambio e integrantes de la Casa Rosada para conocer los detalles de la negociación con el FMI, el senador nacional Alfredo Cornejo disparó contra el ministro de Economía, Martín Guzmán. "Guzmán no quiere dar explicaciones”, aseveró en Radio La Red.

En diálogo con el periodista Pablo Vilouta sostuvo que "no hay ningún plan económico" y subrayó que este es el problema por el que el gobierno no quiso reunirse con gobernadores y referentes de Juntos por el Cambio. “Mi impresión es que el Gobierno no tiene interés de dar explicaciones profundas de la negociación con el FMI”, subrayó.

La cuenta regresiva sigue avanzando y el Gobierno de Alberto Fernández necesita llegar a un acuerdo antes de fines de marzo, cuando hay un vencimiento por más de 4000 millones de dólares que Argentina no podría pagar. Si eso ocurre, el país entraría en default.

"Hace 2 años que Alberto Fernández ha tenido posibilidad de cerrar con el FMI, y Guzmán y el Presidente han estirado la negociación”, lamentó el exgobernador de Mendoza y se quejó de que la gestión actual responsabiliza por todos los problemas del país al gobierno de Mauricio Macri olvidando cómo estaba el país en 2015.

“De los 18 últimos años de la Argentina han gobernado 14, y el relato es que señalan a los 4 que no gobernaron”, esgrimió Cornejo.

Además, habló del alto porcentaje de inflación y remarcó que "la inflación tiene mucho que ver con la pobreza". “Hay un deterioro alto de la economía que se manifiesta en indicadores bien contundentes”, manifestó y lamentó que "la pobreza no paró de crecer” .